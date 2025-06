Durante el fin de semana, la familia de Soledad Pastorutti vivió uno de los momentos más esperados por todos: la fiesta de 15 de Antonia, la mayor de sus hijas. Desde hace un tiempo, vienen organizando y esperando el gran día, que finalmente se llevó a cabo. Con mucho baile, lujo y los seres queridos a su alrededor, la joven tuvo su momento de celebración. Sin embargo, los expertos de la moda también se quedaron observando a la menor de las hermanas, Regina, quien lució un sofisticado pero canchero look, que se volvió el ideal de la moda de gala para las teens.

El cumpleaños de 15 de Antonia

Regina Audoglio es la menor de las hijas de Soledad Pastorutti. Con 12 años, demostró su pasión para el baile y los deportes, al igual que su personalidad divertida y muy conectada a la música, como su mamá. En las redes sociales, la cantante suele compartir fotografías de la joven, donde muestra lo mucho que creció con el tiempo y el amor que le tiene a toda su familia. En estos últimos días, no podía faltar su presencia en el gran cumpleaños de 15 de su hermana, Antonia Audoglio.

Soledad Pastorutti y Regina Audoglio

La mayor de las hijas de la Sole festejó su gran esperado día, rodeada de sus amigos y familia, en una fiesta que lo tuvo todo. Donde la música y el lujo fue la atracción principal, la quinceañera lució dos cambios de looks que la pusieron en el foco de atención de las miradas. Acompañándola en todo momento, su mamá eligió un look total green de brillos y strapless, y su papá un elegante traje sastrero. Sin embargo, muchos fanáticos fashionistas no pudieron evitar el vestido de Regina, ideal para las teens de su edad y un evento de gala como lo fue ese festejo.

La joven se tomó fotografías junto a su familia, demostrando los looks completos que lucieron para la noche esperada. Regina optó por un vestido corto y ceñido al cuerpo, de una tela estilo seda, brillante. Color perlado, el mismo traía un escote irregular que se conectaba con un cuello para hacer al outfit más canchero y original que uno clásico. Su cabello lo ató en una cola de caballo para poder disfrutar del baile y, finalmente, cerró el conjunto con unas sandalias del mismo color y un poco de taco.

El look de Regina Audoglio

Sin dudarlo, marcó la tendencia para las teens de su edad en vestidos de gala y demostró que la originalidad puede ir perfecto para un look de noche. Regina disfrutó el gran esperado cumpleaños de 15 de su hermana Antonia, y posó junto a sus seres queridos, acompañando a la homenajeada en su día especial. La Sole compartió los mejores videos y fotos en su cuenta de Instagram, donde destacó lo bien que la pasaron en el evento.

A.E