Brillos, tendencias y glamour: los despampanantes looks de María Vázquez en Arabia Saudita

María Vázquez realizó un lujoso viaje a Arabia Saudita junto a Adolfo Cambiaso y sus tres hijos, Mía, Poroto y Myla. La razón fue el trabajo de su esposo, ya que participó de un partido de polo que se realizó en medio del desierto. El certamen duró sólo dos días, y luego de ello pudieron disfrutar de las bellezas del lugar. La diseñadora no perdió el tiempo y realizó uso de su amor por la moda. En su cuenta oficial de Instagram, compartió varias imágenes donde mostró todos los looks que lució en el viaje.

Los despampanantes looks de María Vázquez en Arabia Saudita

1. Días y noches de brillos

María Vázquez es una diseñadora muy reconocida e influyente en el mundo de la moda. No solo su marca de ropa tiene atuendos elegantes y lujosos para cualquier clase de eventos. Ella misma rearma sus looks de acuerdo a sus responsabilidades. En esta ocasión, decidió mezclar los brillos dentro de su viaje a Arabia Saudita. Por eso realizó un look perfecto para el día y otro para la noche.

Los detalles de brillos de un vestido de día María Vázquez

Para visitar la zona de Al Ula, desplegó un vestido largo total white con detalles en dorados. El mismo lo acompañó con unas texanas y un cinturón que combinaba con el estilo del lugar. Por la noche, para el evento principal del partido de polo, decidió lucir un vestido ceñido total black con transparencia. Al igual que el de día, éste contaba con brillos plateados. Finalmente, lo terminó con unos tacos stiletto y un tapado de plumas.

El look de día de María Vázquez

El look nocturno de María Vázquez

2. La comodidad del pantalón en altas temperaturas

No toda la moda elegante cuenta con vestidos o polleras. En ocasiones, se prefiere la comodidad del pantalón sastrero. Para un viaje en 4x4, la diseñadora utilizó un enterizo de colores terrenales. La parte inferior generaba un movimiento parecido al pantalón de gaucho, ideal para utilizar con botas texanas. Si bien era un enterizo largo, María Vázquez mostró que era ideal para las temperaturas del desierto, con sus lentes de sol y sus mangas cortas.

El enterizo de María Vázquez

El enterizo de María Vázquez

3. El total red que se robó las miradas.

Maraya es un edificio cubierto de espejos, que refleja el paisaje natural y funciona como centro de eventos. El lugar fue testigo de un look total red de María Vázquez que se robó las miradas de todos. El vestido largo tenía un corte como el de diosa del Olimpo, y un centro tejido que creaba un escote disimulado, estilo corazón. Como accesorio, la diseñadora utilizó un gran pañuelo rojo, con dibujos de rombos blancos.

El look total red

El look total red

María Vázquez se volvió tendencia por los lujosos looks que vistió en su viaje de Arabia Saudita. Si bien fue a acompañar el trabajo de su esposo, la diseñadora decidió mostrar su estilo en la moda y demostró los mejores atuendos para soportar las temperaturas del desierto.

