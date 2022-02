Marian Farjat padece las consecuencias de la mala praxis en una de sus cirugías plásticas

Instagram

Marian Farjat ha cambiado mucho su apariencia desde que salió de la casa de Gran Hermano hasta el día de hoy. En el 2017, se hizo una rinoplastía que lamentablemente le dejó consecuencias terribles con las que reniega a diario sin siquiera poder reclamar porque su médico no reconoce el error que cometió.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Marian Farjat utilizó las storys para contar el lamentable hecho: "No podía respirar bien, parecía que tenía asma y yo no tengo. Llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre. Le conté lo que me pasaba, pero se me rio en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me la tocara más​".

Marian Farjat luciendo su nariz

Como si eso fuera poco, Marian Farjat continuó diciendo: "No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios, tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía. No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que mi organismo rechazó porque no deberían estar ahí".

"Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace seis años que vivo una pesadilla", explicó Marian Farjat resignada con la situación con la que convive desde hace ya cuatro años.

Marian Farjat

Marian Farjat tenía adicción a la anestesia

"Con todas las operaciones me volví adicta a la anestesia, que es adictiva. Hay que tener cuidado, es peligrosa. Pero hay una sensación de como que volás, soñaba cada cosa rarísima. Está bueno, pero hay que usarla para las cirugías", fueron las palabras exactas de Marian Farjat reconociendo su adicción.

Además de la sinoplastía, Marian Farjat tiene hechas las lolas y se puso colágeno en los labios. Evidentemente no tiene problema en reconocer los retoques que se hizo a lo largo de su carrera. Silvina Luna fue una de las que le había dicho que no se hiciera nada, pero ella la ignoró.