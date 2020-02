¡Todo mal! Mariana Nannis perdió a su diseñador preferido de la Argentina

Entrevistado por Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo", el diseñador Claudio Cosano habló de cómo fue vestir a tantas personalidades en sus 25 años de trabajo, reveló que el año pasado se casó en secreto con quien fue su compañero de vida durante las últimas décadas y disparó munición pesada contra Mariana Nannis a quien aseguró que no volvería a darle un vestido. ¡Durísimo!.

En medio de la nota el conductor preguntó: ¿Me acuerdo que habías tenido un termina con Mariana Nannis que no nombraba los vestidos o no los devolvía? Entonces cuando el modisto respondió: "Fue una noche en donde te agarra el ataque y mandas un tuit. En realidad, el Frankenstein de los Nannis soy yo porque yo la descubrí a Charlotte en Europa, empezó la relación con ellos y Marcelo Tinelli los convocó al Bailando. Cuando Mariana estaba en el piso, que yo le hacía vestidazos, nombraba los zapatos, las joyas y no me nombraba a mí.

¿Cómo está la relación? quiso saber Ulises: "Nada. Nos dejamos de ver. Son muy intensos. A mí me encanta vestir famosas, pero no pueden quitarme demasiado tiempo de mi vida. No la volvería a vestir, fue una etapa que nos sirvió a los dos. Viste cuando hay etapas que uno va cumpliendo y ya está", y dio por finalizado el tema.