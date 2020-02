Stefania Roitman habló de su noviazgo con Ricky Montaner

Hace poco más de un mes comenzó a circular la información de Stefania Roitman, expareja de Gastón Soffritti, había comenzado una relación amorosa con Ricky Montaner, uno de los hijos de Ricardo Montaner. Cantante como su padre, el joven forma dupla con Mau, su otro hermano y están construyendo una gran carrera artística.

Finalmente lo que primero comenzó como un fuerte rumor se transformó en realidad luego de que los dos jóvenes blanquearan su relación en la emotiva boda de Evcaluna Montaner, la pequeña de la familia. Allí ella fue una de las más elegantes y sexies y se mostró muy acaramelada con su nuevo novio.

En una nota con la revista Paparazzi, Stefi habló del vínculo que mantienen: "No creo que sea conveniente ponerle un rótulo a esta relación. En este tiempo nos hemos acompañado mucho. Lo admiro y me encanta ver como trabaja, como es su familia. Me gusta como estaos creado nuestro vínculo. No nos buscamos, pero la vida es así. Cuando lo conocí no esperaba estar viviendo algo tan importante con él, porque cuando una empieza una historia nueva no sabe lo qué es lo que le espera", relató ella y amplió.

"Por ahora estamos dando nuestros primeros pasos, pero de a poco me estoy dando cuenta que estoy con la persona indicada. No me asusta lo que pueda venir, quiero que todo fluya y que el propio destino nos vaya marcando el camino que tenemos que transitar juntos. La meta la establecerá el tiempo. Con Ricky compartimos esa visión del futuro y nos entregamos a eso", finalizó.