Cinthia Fernández reveló hace cuanto no está con un hombre y no tiene sexo

El tiempo pasa y de hecho Cinthia Fernández y Martín Baclini no están juntos desde hace poco más de siente meses. Pero ella lejos de poder olvidarlo lo sigue teniendo presente y no puede despegar su corazón de quien fue su último gran amor. Si bien la relación amorosa termino, ambos confesaron que se siguen hablando y que mantienen un vínculo de amor y de respeto mutuo.

Hace tan sólo una semana fue el empresario rosarino el que confesó que la última vez que había tenido sexo había sido con ella y en esta oportunidad en una entrevista con la revista Paparazzi, la modelo y bailarina contó cuándo fue la última vez que estuvo con un hombre en todo sentido y porque decidió no conocer a nadie en todo este tiempo.

"Por respeto a mi y a la persona que amo con todo mi ser, que es mi ex pareja, no estuvo con nadie ni deseo hacerlo por decisión mía. Es una mentira el romance que me inventaron con Luis Naidenoff (senador nacional). Solo nos saludamos en el palco de Carnaval de Corrientes a donde me invitaron", confesó.