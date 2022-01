Marlene Montaner reveló por qué usó blanco en la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner

El pasado fin de semana, la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman dejó mucha tela para cortar. En las redes sociales surgieron los detalles más relevantes, en especial el look de la novia, que constó en tres hermosos trajes.



Pero lejos de escapar al escándalo, hubo una situación que generó controversia y fue el vestido que utilizó Marlene Rodríguez Montaner, madre del novio, para el día. Se trató de un vestido de dos piezas blanco arriba y azul debajo, algo que causó un sinfín de críticas.



“Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, dijo Juan Etchegoyen en "Emparejados". “Alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”. agregó.

La palabra de Marlene ante la polémica

Ahora, en medio de los rumores, Marlene Monatener rompió el silencio de Intrusos y habló de su vestimenta. “Me criticaron mucho, pero lo que me puse es (un diseño) típico de Carolina Herrera con camisa blanca y falda negra”, dijo la famosa justificando su elección.



Por último, sobre la relaciín con Stefi, Marlene aclaró: “La amo con todo mi corazón”.

