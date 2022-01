Ricardo Montaner aclaró la polémica ausencia de su hijo Héctor en la boda de Ricky y Stef

Instagram

La unión formal de Ricky Montaner y Stef Roitman, fue la boda del año y nadie se la quería perder, la mayor parte de los invitados confirmó asistencia y estuvo presente en el gran evento, pero Héctor, hijo de Ricardo Montaner no vino al casamiento de su hermano.

Cabe recordar que, con su primera esposa, Ricardo Montaner tuvo a sus dos hijos, Alejandro y Héctor, quienes siguieron los pasos de su padre y ambos están relacionados a la música, producen y años atrás cantaban, al igual que el famoso artista.

Como era de esperarse, en una entrevista con “Mañanísima”, Ricardo Montaner fue consultado por la ausencia de su hijo, a lo que el cantante respondió: “Desgraciadamente no pudo venir porque está aplicando a la residencia en Estados Unidos, porque es venezolano, y no puede salir de allá hasta que se complete el proceso”

Sin embargo, Ricardo Montaner hizo todo lo que pudo para que Héctor estuviera presente: “El único Montaner que no pudo venir fue Héctor, que no podía viajar. Pero estuvo igual. ¿Porque vieron que no se permitían celulares? Yo sí tenía uno. Entones, lo llamé por Facetime y le puse todo el tiempo la boda”

De esa forma, Ricardo Montaner dejó en claro que la ausencia de su hijo se debió pura y exclusivamente al trámite de su residencia, pero que no existen conflictos familiares entre los hermanos que desde siempre fueron muy unidos y cada vez que pueden comparten momentos todos juntos.