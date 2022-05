Marley anunció que será papá nuevamente: "Ya hay embriones"

Mirko es uno de los niños más famosos de nuestro país, el público acompañó a Marley en todo el proceso desde que decidió convertirse en padre hasta el nacimiento del pequeño que hoy por hoy es amado por todos. Finalmente el conductor se decidió a darle un hermanito y puso manos a la obra para concretar ese sueño.

Es diálogo con "Flor de Equipo", Marley confirmó que será padre nuevamente. Y con respecto al tratamiento reveló: "Ya lo empecé, sí. Estamos en la etapa en la que ya hay embriones". En este momento están en la búsqueda de la madre subrogante ya que en esta oportunidad no será la misma que gestó a Mirko.

Marley y Mirko.

Marley explicó los motivos por los cuales no será la misma madre subrogante: "Ella tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tipo de emergencia, tres semanas antes, por un problema de presión de ella, estaba en riesgo la vida de ella en ese momento, por eso Mirko nació antes y hace poco que estaba hablando con ella y me dice 'No vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente, del mismo marido'".

Es muy probable que pronto el conductor anuncie la buena noticia de que su próximo hijo ya está en camino. Marley sueña con poder tener una hija y de esa forma

Marley reveló cómo se llamaría su hija

A principio de año, cuando Marley y Mirko estaban al frente de su propio programa de televisión, el conductor compartió con su madre su anhelo de tener una hija mujer. Al escuchar el deseo de su hijo, la abuela de Mirko le consultó qué nombre le pondría a la niña.

Marley, muy seguro de su elección, respondió: "Se llamaría Milenka. Me gusta Milenka". El significado del nombre que eligió el artista es: "mi pequeña" y es de origen ruso.