Las exclusivas vacaciones de Marley y Mirko en las Cataratas

En noviembre, cuando Alejandro Marley Wiebe visitó Misiones para su programa “Por el Mundo”, quedó fascinado con la belleza de las Cataratas del Iguazú y decidió que ese era el lugar ideal para pasar las vacaciones con su hijo Mirko. de 2 años y cuatro meses. Los últimos días de febrero padre e hijo se instalaron en el hotel Gran Meliá Iguazú para vivir a pleno unos días matizados por caminatas, aventuras, asombro, sonrisas y muchos mimos que formaron parte de la rutina familiar.

No sólo fue una semana de paseos si no que Mirko protagonizó muchos cambios: “Hace tres meses había dejado la mamadera y ahora aprendió a tomar líquidos en vasito. Siente que no es un bebé porque dejó los pañales que es muy importante y no usa más el chupete porque deforma el paladar y él le había prometido a Papá Noel que lo iba a dejar a través de una carta. Ahora está esperando el regalo de recompensa (risas). Fueron días de muchas emociones porque también aprendió a nadar sin los bracitos salvavidas y a andar por debajo del agua”, dice Marley quien se dedicó por entero a su hijito. Durante las mañanas, luego de tomar el desayuno que incluía frutas, jugos, café y exquisiteces típicas, hicieron excursiones: recorrieron todos los saltos y Mirko se maravilló ante la fuerza del agua en “La Garganta del Diablo”. También anduvieron en bote por las cascadas, recorrieron la selva y el nene pidió ver “los monos que roban comida”.

El conductor aprovechó a usar una mochila que le regaló la madrina de su hijo, Susana Giménez cuando viajaron a Australia a conocer la montaña azul: “La probamos y Mirko aún cabe perfecto así que me vino súper bien. El hotel Gran Melia fue increíble, Desde nuestra habitación se veían las cataratas y la selva. Fue el primer viaje que hicimos solos, sin grabar un programa de televisión. El recordaba cuando habíamos viajado en avión pero en ese entonces apenas tenía dos años, y esta vez entendió más el despegue, observó las nubes, comprendió más lo que significaba el vuelo. Y cuando vio las cataratas, tanta agua junta, que caía con tanta potencia, dijo ‘guauuu’ y preguntaba todo el tiempo sobre lo que iba viendo y conociendo", dijo el conductor sobre esa experiencia.

"Fue una buena oportunidad para estar juntos a full. Cuando lo vi nadando solito fue emocionante. Ya de regreso empezamos el jardín y fueron muchas emociones, volver a sus clases de alemán lo hace feliz. Ninguno de los dos vamos a olvidar nuestras vacaciones en medio de una de las siete maravillas naturales del mundo”, concluyó.