Marta Fort explicó por qué sigue viviendo en la casa que compartía con Gustavo Martínez: "Me siento acompañada"

El fallecimiento de Gustavo Martínez sacudió por completo a Felipe y Marta Fort. Los hijos de Ricardo Fort se fueron a Los Ángeles a festejar su cumpleaños y luego de celebrar la mayoría de edad, volvieron al país. Como era de esperarse, fueron consultados sobre el trágico final de su tutor.

Marta Fort rompió el silencio y reveló que a pesar de sus intenciones de mudarse a un hotel, aún sigue viviendo en el departamento que compartían con Gustavo Martínez. La hija de Ricardo Fort habló en exclusiva con la revista ¡Hola! Argentina.

Marta Fort con Gustavo Martínez en su fiesta de 15

Para sorpresa de muchos, Marta Fort se sinceró al reveló: "Apenas volví de viaje pensé que lo mejor sería ir a un hotel o a otro lugar, no volver a esa casa. Y Marisa me dijo: 'Intentá quedarte acá una noche, si querés yo me quedo con vos y después, al día siguiente, hacé lo que quieras'".

Apelando a la confianza que Marta Fort le tiene a Marisa, le hizo caso y expresó: "Al día siguiente dije: 'Bueno, me siento acompañada con Marisa, me quedo'. Porque además es mi casa, están mis cosas, mis recuerdos, mis perros, el gato y no los puedo llevar a un hotel".