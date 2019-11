El llanto de Martín Baclini y Cinthia Fernández: “Son muchas emociones juntas”

Cinthia Fernández y Martín Baclini se quebraron en la pista del Bailando. La pareja llegó al certamen súper enamorados, tuvieron muchos chispazos, anunciaron su separación y este martes se besaron cuando bailaron el Jive. Como si esto fuera poco, ambos rompieron en llanto cuando Pampita anunció que tanto el jurado decidido salvarlos.

"Los veo muy bien. No sé por qué, pero desde que están separados siento que volvió el amor", les dijo Marcelo Tinelli.

"Es muy emocionante estar acá. Uno nunca sabe cuándo es la última noche que voy a bailar con ella. No se sabe qué va a pasar después. Son muchas emociones juntas. Gracias a todos, gracias a Cinthia… Atrás estábamos los dos llorando antes de entrar", contó Baclini.

"Ahora entiendo, estaban muy sensibilizados los dos. Hacen una muy linda pareja, más allá de lo que les depare la vida. Me parece que son dos buenas personas", observó Marcelo Hugo . "Gracias por esta experiencia loca que no vamos a olvidar", agregó Cinthia.

Cuando la modelo anunció la decisión, el empresario se arrodilló, mientras que,Cinthia puso una cara de asombro imperdible, se abrazaron y rompieron en llanto.

"Felicitaciones, están entre los 10 mejores del Bailando. Se lo merecen por todo el esfuerzo que hacen", sostuvo Tinelli.

"Juro que no me quería ir en este ritmo por lo que pasó. Si ella pensaba eso de mí, era terrible", expuso Baclini, haciendo referencia a la versión que circuló que indicaba que se había perdido apropósito en la coreo para no seguir bailando.