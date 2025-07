Miguel Romano recordó su primer encuentro con Susana Giménez: “Yo no peino modelos”

Miguel Romano, el legendario estilista argentino que durante más de 50 años fue el peluquero de Susana Giménez, revivió en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV) una de las anécdotas más significativas de su carrera. A sus 90 años, con una trayectoria que supera las siete décadas, Romano recordó con humor y emoción su primer encuentro con la diva máxima del espectáculo argentino, una relación que lo marcó personal y profesionalmente.

Miguel Romano recordó su primer encuentro con Susana Giménez

Durante la entrevista, “El Cóndor” compartió cómo conoció a Susana Giménez, quien llegaría a ser no solo su clienta más fiel, sino también una de sus grandes amigas. “La primera vez que vino a la peluquería, yo tenía los humos un poco arriba. Me pidió que le haga un rodete y yo le dije: ‘yo no peino modelos’”, recordó entre risas. La respuesta de la futura estrella fue contundente: “¿Cómo no me vas a peinar? Vas a ver que vas a ser algún día peluquero exclusivo mío”. A lo que Romano le respondió: “Bueno, cuando sea exclusivo suyo, la voy a peinar”.

Susana Giménez y Miguel Romano en una producción histórica para Revista CARAS.

Susana Giménez en Egipto.

Así comenzó una relación que se transformó con el tiempo en la sociedad artística más reconocida del país. “Fue la mujer que más peiné en mi vida”, aseguró Romano, quien conoce gran parte de la vida de Susana y la acompañó en sus ciclos televisivos, en el cine y en el teatro.

La exigencia insólita de Susana Giménez a Miguel Romano

El estilista también compartió algunas de las exigencias más particulares de Susana Giménez, muchas de ellas heredadas de otras grandes celebridades. “Tita Merello se enojaba porque la tintura era muy fría. Después Susana tomó esa costumbre y me pedía que le calentara la tintura. La tenía que poner a baño de María”, contó.

Miguel Romano en el living de +CARAS junto a Héctor Maugeri.

Además, elogió su estilo único y su capacidad para anticiparse a las tendencias: “No habrá nunca otra mujer como Susana Giménez. Ella ve más allá de lo que va a venir. Sabía la moda que venía”.

Con ella, dice, logró instalar estilos, colores y cortes que marcaron época. “Nunca me dijo qué me vas a hacer, siempre me dejó hacer. La peiné en el cine, en el teatro. La última que hice fue La piel de Judas, hice la peli y el teatro”.

La relación de Susana Giménez y Miguel Romano hoy

Consultado por la relación que mantiene hoy con Susana, Romano fue claro: “Está perfecta. Pudimos hablar. Me llamó cuando murió mi mujer. De Susana no se puede decir ni media palabra. Para mí no va a haber otra Susana, es única en todo”.

Miguel Romano en +CARAS: “Susana fue la mujer que más peiné en mi vida”.

A lo largo de su vida, el legendario peluquero fue testigo de las transformaciones del espectáculo argentino desde una posición única: detrás de escena y con las manos en la cabellera de las figuras más influyentes. Sin dudas, su relación con Susana Giménez fue una de las más emblemáticas de su carrera. En esta entrevista en +CARAS recordó cómo esa historia que comenzó con un “no”, se convirtió en una dupla artística que trascendió el tiempo.

Con más de 70 años de experiencia, Miguel Romano sigue siendo un referente indiscutido del estilismo en la Argentina. Su historia con Susana Giménez es solo una muestra del legado imborrable que dejó en el mundo del espectáculo.