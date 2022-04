MasterChef Celebrity: el acuerdo de Nicole Neumann y Cubero para que sus hijas estén en la final

La gran final de "MasterChef Celebrity" se va a definir este lunes, sin embargo, el domingo dejó muchos momentos épicos de la gala más especial.

Uno de ellos fue la presencia de Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero quienes estuvieron en el programa culinario para apoyar a Mica Viciconte.

Muchos se asombraron con la aparición de las chicas, principalmente por los problemas legales que vienen manteniendo sus padres desde hace años y que muchas veces las involucró. Tras su paso por el programa, Santiago del Moro brindó detalles del acuerdo que firmaron Nicole y su ex para que pudieran estar.



“Las hijas de Cubero son tan divinas, tan respetuosas”, destacó el conductor de "MasterChef" en su programa radial, El Club Del Moro.

Fue en ese momento donde Del Moro brindó detalles del acuerdo entre los ex. “El canal pide previa autorización de los padres. Nicole, obviamente, firmó un documento para que las hijas estén ahí, sino no se puede”, aseguró.

“Se bancaron muchas horas porque la final fue larga”, continuó relatando detalles de la final. “La más grande no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar”, reveló y agregó: “La fui a buscar a Indiana y le dije ‘vos ponete, yo no te voy a preguntar nada’”, gesto que hizo que la joven de 13 años decidiera aparecer en escena.



Mica Viciconte reveló que pasará con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero cuando tenga a su bebé

En una reciente entrevista con Catalina Dugli, la finalista de MasterChef Celebrity 3 comentó que su primer hijo, Luca Cubero, llegará al mundo para la primera semana de mayo. Ante la proximidad de su llegada, aseguró que quiere estar sola durante los primeros meses de su bebé y no recibirá a nadie.



Sobre sus hijastras, Mica Viciconte afirmó: “Ellas siempre están incluidas, es su hermano, no hay discusión de que no estén”.