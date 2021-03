Masterchef Celebrity: Flavia Palmiero quedó eliminada tras una difícil gala

Flavia Palmiero quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2021 el último domingo después de una difícil gala en la que a todos los participantes les tocó preparar rana con puré. El plato de la actriz junto al de Georgina Barbarrosa fue el peor.

Sin embargo, quien quedó afuera del certamen fue la conductora de 54 años ya que todo se le complicó en el preparado. Todo comenzó cuando se le quemó el aceite, entonces vio venir su partida: "Siento que puedo irme".

"No entiendo cómo lo presentaste así. Las yemas son huevo duro, no es lo que esperábamos", le dijo Germán Martitegui luego de probar la comida de Flavia, quien tras conocer la definición del jurado expresó: "Me voy con mucho ganado".

Flavia Palmiero se despidió de MasterChef a través de sus redes sociales

Flavia Palmiero quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2021 y se despidió de todos sus seguidores en sus redes sociales: "Como les dije Antes. Ya gané! Es tarde. Trato de leer todos su mensajes. Estoy muy triste pero feliz", comenzó.

Luego, la actriz cerró: "Lo di todo como siempre y me llevo el mejor regalo. El cariño y afecto de mis compañeros y el apoyo de ustedes !! Mi público. Gracias totales !! Los quiero de verdad! Fuera del programa pero dentro de sus corazones!!".