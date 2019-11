La salida de soltero de Mati Napp tras su polémica ruptura con Flor Vigna

Mati Napp y Flor Vigna terminaron su relación de forma sorpresiva. Sin embargo en los últimos días comenzó a correr el rumor de que todo habría tenido que ver con un supuesto acercamiento de la bailarina con su ex, Nico Ochiatto.

"Lo que pasó entre Mati y yo no tiene nada que ver con Nicolás Occhiato, que es una buena persona. Nicolás Occhiato pertenece a mi pasado y no se metió en esta pareja. Estábamos en un momento difícil y los rumores no ayudaron”, dijo el martes por la noche Vigna.

En medio de estas especulaciones, Napp aclaró que ocn Flor están en buenos términos y que no sabe si volverán a salir. Por eso, el coach del Bailando aprovechó su nueva soltería para divertirse junto a Noelia Marzol, Magui Bravi y Barby Vélez en el cumpleaños de José María Muscari.

Cabe destacar que Mati es el coreógrafo de Sex, la obra que el director estrenó hace unos meses.