Matías Alé admitió que tiene pensado irse de Buenos Aires a vivir a otra ciudad

Luego de varios años de estabilidad, tras sufrir un brote psicótico, tras casarse con María del Mar Cuello Molar, Matías Alé disfruta de la vida en familia, sus amigos y el éxito que tiene en su programa de radio. En una nota reveló que va a poner una heladería y que él mismo la va a atender, que la cuarentena le resultó positiva y que bajó 10 kilos. Además el galán hizo un inesperada declaración y asumió que le gustaría vivir en Carlos Paz, en un futuro, y dejar Buenos Aires.

“Hace muchos años que quería ponerme una heladería porque me atrae desde siempre, desde chiquito. Y en un principio la quería poner en Carlos Paz porque creo que ese lugar va a ser mi lugar en la vida en breve o más adelante, pero sé que voy a terminar viviendo en Córdoba porque amo la provincia, el aire de las sierras, la calidez de la gente, el sentido del humor que tienen, son amorosos y siempre tienen buena onda”, dijo el actor de 43 años, entrevistado por el sitio Ciudad.com.

"La idea de poner una heladería empezó porque Alejandro Cupito tiene un íntimo amigo que se llama Guillermo Bosca y que tiene una heladería en Belgrano que se llama Frapole. Y cuando empezó la cuarentena nos sentamos a charlar. Ahí surgió la posibilidad de asociarnos a Flavio Mendoza y su socio, Maxi. La heladería queda en Corrientes, al lado del teatro Broadway, a media cuadro del Obelisco", explicó.

“Cuando pase todo esto, por supuesto que lo voy a atender yo, tengo que cuidar mi producto. Ya estuve practicando y me ‘coachearon’ tanto a mí como a las dos chicas que están ahí atendiendo. Ahora no puedo ir todos los días por el laburo y por cuidarme, pero cuando pase todo esto, voy a ir”.

Finalmente se refirió a su situación sentimental actual: “Estoy solo. No sé si es un momento para conocer a alguien, pero algún mensaje con alguien capaz hay. No es mi prioridad hoy. Ya estuve mucho tiempo en pareja o conociendo a alguien. Hoy estoy libre y preparado para que se me presente un gran amor, entonces no quiero que se me pase el gran amor por al lado y yo estar distraído con otras. No tengo apuro, me siento bien. No soy una persona ansiosa por tener hijos. Hoy mi presente, así como lo tengo, lo tengo que cuidar porque está bueno”.