Julieta Prandi habló de su relación con Julieta Ortega, tras ponerse de novia con Emanuel

El mismo día que Julieta Prandi confirmara que estaba en pareja con Emanuel Ortega, su nueva cuñada, Julieta Ortega, la hermana mayor del cantante posteaba en su cuenta de Instagram una foto de unas flores con un cálido mensaje a Ana Paula Dutil, la exesposa de "Ema" (se separaron en 2018) y algunos seguidores tomaron ese post como un mensaje mala onda hacia la modelo y conductora. Pero ahora en una entrevista, Prandi habló de la relación que tiene con su tocaya y aclaró los tantos.

Julieta le brindó una entrevista a Paparazzi y ante la pregunta si tiene mala onda con Ortega respondió: "No es para nada brava, con Julieta la mejor y con toda la familia. No voy a contar detalles, pero son excelentes personas. Es una hermosa familia, no tengo nada para decir porque todo lo que se estuvo diciendo no es cierto, así como también involucraron a Julieta”, dijo y luego cuando le preguntaron por Ana Paula Dutil también habló sin problemas.

"No hay nada que decir, ellos están separados. No tengo nada que opinar de su relación. Tengo absoluto respeto por su familia, su expareja y por todo lo que tiene que ver con él”, finalizó. Las cosas claras, el romance entre el músico y la modelo marcha viento en popa y parece que no existe ningún problema con la familia.