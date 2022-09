Mau Montaner desmintió que se retira de la música

Mau Montaner fue noticia en varios medios de comunicación.

Allí aseguraban que el cantante se iba a retirar de la música por un tiempo cuando naciera Apolo, su primer hijo.

Fue tal la repercusión que tomó dicha información, que el hermano de Ricky Montaner se vio en la necesidad de salir desmentirla.

"Mau Montaner se retira de la música", fue el título de la nota en algunos portales.

En un posteo que realizaron en la cuenta de Mau y Ricky, los músicos mostraron una captura de pantalla donde su manager en chiste le decía al futuro papá de Apolo: "Ya me podías haber avisado.... nunca me entero de nada". En esa misma publicación, Ricky Montaner le escribió a su hermano: "¿Así me entero de esta noticia Mau? Y el músico respondió: "Así me enteré yo también".

De esta manera, Mau Montaner dejó en claro que no tiene en sus planes abandonar su profesión.

Ricky y Mau Montaner.

Mau y Ricky sobre su profesión

A principios de agosto, Mau Montaner y Ricky Montaner dieron una nota a Caras Digital y, entre otros temas, hablaron de su carrera musical.

—¿Cuál es la musa inspiradora de Mau y Ricky a la hora de escribir?

Ricky: —Distintas cosas, lo que más me gusta es pensar en poder servir como de storyteller para la gente, que si están viviendo algo poder plasmar eso en una canción y que sientan que se las escribimos directo a lo que están viviendo. Porque todos vivimos prácticamente lo mismo: todos nos enamoramos, a todos nos rompen el corazón. Muchas veces pensamos que nuestras penas y nuestras glorias son únicas a uno, y sí y no, porque todos los seres humanos vivimos cosas muy parecidas. Yo me guío de muchas cosas que me imagino que podrían pasar con mi esposa o cosas que he vivido en el pasado, lo voy canalizando por ahí. Cuando estoy hablando de un encuentro por primera vez con alguien puedo llegar a imaginarme el primer encuentro con Stefi o con alguna historia del pasado eso lo vamos canalizando todo el tiempo sin duda. La musa en sí es el poder contar la historia, o sea, es raro, es como que llega la historia y la historia es la musa, no sé cómo explicarlo así.

Ricky y Mau Montaner.

Mau: —Algo que amo mucho es el pensar en esa relación que tenemos con nuestra gente, con nuestras fans y con la gente que sigue nuestra música y es un poco lo mismo que hacemos con los shows. Yo estoy aquí y hago música por y para esa gente, entonces siento que la gente está muy presente en nuestros corazones y en nuestra mente cuando estamos creando porque todo es para ellos y por ellos. Sí obviamente lo hacemos porque amamos hacer música, pero yo no vengo acá a hacer música solamente porque me da felicidad y solamente para mí, sino por eso me quedaría en mi cuarto haciendo música y listo porque pues sería para mí. Pero la gente es todo, entonces disfruto mucho de pensar en ese primer momento en que la gente escuche la canción o en esos momentos difíciles que la canción va a ayudar a sanar o acompañar.

—¿Algún sueño que tengan por cumplir a nivel artístico?

Ricky: —Varios. ¡Tantos Dios mío!

Mau: Tengo muchos. Sueño por ejemplo con hacer River en algún momento, no hay apuro pero sueño con eso. Sueño con seguir haciendo música con mi hermano, me emociona. Sueño con poder hacer una gira el año que viene que me permita conocer lugares que no he conocido, irme a Europa, eso me emocionaría mucho y hacer una gira por Estados Unidos ya un poco más formal.