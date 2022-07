El video de Mau Montaner y Sara Escobar que derritió las redes: "Modo romántico"

Mau Montaner y Sara Escobar están más enamorados que nunca. Además, esperan a su primer hijo, Apolo que llegará en pocos meses.

Mientras disfrutan de la dulce espera, la pareja se muestra súper tierna cada vez que puede a través de sus redes.

En esta oportunidad, el hermano de Ricky Montaner y su esposa lo hicieron con un tierno video.

En el video se ven a Mau Montaner y a Sara Escobar navegando, abrazados, besándose, mientras el cantante le acariciaba la panza. Al especial momento, la nuera de Ricardo Montaner le sumó una canción sumamente romántica: "Can't help falling in love" interpretada por Haley Reinhart.

"Modo romántico", escribió Sara Escobar en su posteo y su marido le respondió: "Te amo. Soy tuyo"

Por supuesto, el video se llenó de corazones por parte de sus miles de seguidores.

Mau Montaner y Sara Escobar disfrutan de sus vacaciones por el mundo

A principio de mes, Mau Montaner y Sara Escobar llegaron a Madrid, España, para continuar las vacaciones familiares que ambos disfrutadas desde hace ya varias semanas y que tuvieron inicio en las playas de México.

Con unas soleadas postales y con la playa en México de fondo, Sara Escobar y Mau Montaner muestran cómo Apolo, su futuro y primer hijo, va creciendo en el vientre de la colombiana. Muy sonrientes, la feliz pareja goza de unos días de verano en el hemisferio norte. “Esta family se fue de vacaciones. ¡Ahhh y nos propusimos: selfie familiar diaria y hablar de los highlights de cada día, pá darnos cuenta de que el sueño lo estamos viviendo YA!”, comentó Sara Escobar en su cuenta de Instagram.

Mau Montaner y a Sara Escobar.

De las playas de México, directo a la Plaza de Mayor en el centro de Madrid. Luego de que Mua haya publicado ayer cómo tomaba un descanso arriba de una reposera en México, hoy, el cantante venezolado se sacó un video junto a su esposa, caminando y tarareando la marcha nupcial, por las calles de Madrid.

Faltan pocos meses para que Mau Montaner y Sara Escobar tengan a su bebé Apolo; sin embargo, los fans de ambos, y en general de toda la familia Montaner, ya esperan con mucha alegría que ese momento ocurra y sobre todo, para que lo puedan conocer.