Mauro Icardi demostró que no piensa quedarse callado ante los comentarios que publica Moria Casán sobre su persona. La diva contraatacó al futbolista y lo tildó de "sometido y cholulo camuflado de superado".

"Puro cotilloneo y esto me prueba que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó, game over. El agujero asiático con cannabis lo mareó. El decorado botinero se calla", sentenció Moria con su clásica lengua karateca. Pero Mauro Icardi no se quedó atrás y recogió el guante una vez más.

La publicación de Moria.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Icardi retrucó: "Moria querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote 'diva', pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás".

"La vamos a hacer corta, lo que pienses de mí, me lo paso bien por las pelotas, dado el simple hecho de que no me conocés. Dicho esto, te aclaro que no soy ni sometido, ni cholulo camuflado de superado, porque hice con mi vida lo que quise cagándome en todo y en todos siempre", agregó evidentemente molesto el exfutbolista.

Mauro Icardi.

El descargo de Mauro Icardi

Mauro continuó respondiendo uno a uno los agravios de Moria Casán. Luego de comentarle cómo es para las personas que no lo conocen y cómo en realidad es con la gente que ama, el deportista escribió: "Te mando un beso, ahora que me conocés un poquito más y colorín colorado, este cuento se ha acabado".

La publicación de Mauro Icardi.

Como si eso fuera poco, terminó con una posdata letal: "No hablemos de cannabis que todos sabemos que sos más de la 'blanquita' y menos de agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron", en referencia a la cárcel donde estuvo detenida años atrás la artista.