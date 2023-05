Moria Casán apuntó contra Mauro Icardi en sus redes: "El decorado botinero se calla"

Moria Casán habló sobre las supuestas infidelidades por parte de Mauro Icardi hacia Wanda Nara y aprovechó para fulminar al futbolista, al que trató de "sometido y cholulo". Luego, ambos protagonizaron un inesperado cruce en las redes sociales.

"Me parece que para Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias", había declarado "La One" en LAM. Horas después, Icardi le respondió a través de su Instagram.

La historia que Mauro le dedicó a Moria.

"Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país, lo agradezco. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo, el que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida", le contestó en sus historias. Y cerró: "Te mando un beso, y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar 'pavadas' gratuitas por dos minutos en las noticias".

Imagen reciente de Moria.

Al ver ese mensaje, Moria Casán no se quedó callada y le lanzó una respuesta fulminante: "Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación. Ojo de loca, nunca se equivoca". Y aseguró: "Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático, el China gate? Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio. Por otra parte, ¿no me arrobaste y mandás tweet para lo que consideras una pavada? Me da que te lo mandó a escribir WN".

La respuesta de Moria Casán.

Por último, Moria cerró: "Me da que sos sometido y cholulo disfrazado de superado, puro cotilloneo, y esto me da la prueba que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó. Game over. Y el agujero asiático con cannabis lo mareó. El decorado botinero se calla".

Qué dijo Moria Casán en LAM sobre Mauro Icardi

Moria Casán sobre Wanda Nara y Mauro Icardi en el ciclo de América. “Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante. Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”, comenzó la diva argentina.

Sin embargo, no fueron los halagos los que enojaron a Mauro Icardi. “¿Decís que twittea marcando ‘esta mujer es mía’?”, le consultaron en LAM. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”, respondió sin filtros haciendo referencia al "Wandagate".