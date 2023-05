Isabella Icardi, la hija menor de la conductora Wanda Nara y el jugador de fútbol Mauro Icardi, mostró su talento para cantar y se declara fan de María Becerra. La niña le brindó un show a su mamá cantando "Marte", de Sofía Reyes y la Nena de Argentina.

Desde su Instagram oficial, la conductora de Masterchef mostró a su hija Isabella, quien lucía un conjunto de animal print de la marca Dolce & Gabbana, con una pantuflas peludas del mismo estampado, parada mientras movía su cuerpo al ritmo de la música y cantó sin miedo ni vergüenza. Quien estuvo presente en el show fue el esposo de Wanda, Mauro Icardi que se mostró divertido ante el tremendo show de su hija. El video sumó miles de me gusta y cientos de comentarios que le dedicaron a la pequeña quien lo dio todo.

Isabella Icardi se declara fan de María Becerra

Francesca e Isabella Icardi en un vivo de Wanda y posibles candidatas al reality

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, Francesca e Isabella, estuvieron presentes en el vivo de su madre, donde sin dudar revelaron que quieren estar presentes en la próxima temporada de Masterchef.

Wanda Nara junto a sus hijas Francesca e Isabella Icardi

"Se cocinar pastas, tomate rellenos, y la banana caliente", comentó Francesca en el vivo de su mamá, al que rápidamente ella agregó: "Banana frita. Qué asco la banana frita". Pero no solo tiene esa receta, también sabe cocinar huevo frito. Quien dejó en claro que la cocina no es lo suyo, fue la hermana menor de Francesca, Isabella, que e peno vivo dijo que no le gustaba cocinar.

J.M