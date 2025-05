Wanda Nara llegó al tribunal familiar de Milán, Italia, y marcó la tendencia "bad bitch" a la hora de presentarse en la segunda audiencia para su divorcio. La separación con Mauro Icardi puso a los dos en el centro de atención, y cada uno toma una estrategia diferente a la hora de presentarse a las redes sociales. La de la modelo va de la mano con su amor por los lujos y la moda, mientras que el futbolista hace referencias al juicio de Johnny Depp y al rol de ambos hombres frente a sus expresas. Fue en este contexto que no dejó pasar el look de Wanda, y la fulminó.

"Una perdedora": El duro comentario de Mauro Icardi contra el look de Wanda Nara

La guerra de Mauro Icardi y Wanda Nara va más allá de lo judicial. Ellos exponen sus posturas en las redes sociales, con posteos o apuntando directamente contra la otra parte. El miércoles 28 de mayo se volvió una fecha clave para su enfrentamiento, ya que debían estar presentes en los tribunales familiares de Milán, para la segunda audiencia de su divorcio. En la misma, discutieron sobre la tenencia de sus hijas, a pesar de que no era la jurisdicción, el supuesto adulterio de Wanda y la división de bienes.

Muchos periodistas aseguraron que el encuentro fue caótico, entre gritos y enojos de ambos lados, demostrando que no pueden ponerse de acuerdo en ningún punto de la discusión. Sin embargo, antes de que comenzara la reunión, las redes sociales ya habían puesto en tendencia el nombre de Wanda Nara, por su look de business woman y su Lamborghini rosa. Los usuarios coincidieron que la modelo supo hacer un show con su llegada, y analizaron la elección que tomó.

Sin embargo, esto no le fue desapercibido a Mauro Icardi, quien hace referencias al juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Tras la segunda audiencia, apuntó contra su expareja, con una foto hecha en IA con el actor, y aseguró que se quedaría hasta con el Lamborghini rosa. Además, destacó el conjunto sastrero de la modelo y lo comparó con el que vestía la actriz que perdió el juicio contra Depp. "Nunca nadie interpretó tan bien un look. ¡La inspiración de una perdedora, mitómana y manipuladora de la "verdad", también de sus hijas de 10 y 8 años! Tic Tac", escribió en sus historias de Instagram.

El look de Wanda Nara

Los seguidores no tardaron en replicar esta respuesta, y demostraron que muchos opinaban como él. Sin embargo, hubieron otros que aseguraron que le había "entrado la bala", y que la modelo lo había planificado así adrede. Lo que no se puede negar es que la segunda audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara fue tendencia en todos lados, por sus llegadas, comentarios y posteos posteriores al reencuentro, que sigue demostrando que no hay posibilidades de negociación.

