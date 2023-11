Luego de 10 años de casados, Wanda Nara reveló que Mauro Icardi volvió a pedirle matrimonio. Por lo tanto, la pareja que se encuentra trabajando en Europa pronto renovará sus votos con una gran fiesta.

En diálogo con la revista Gente, la conductora y empresaria primero habló sobre cómo atravesaron sus problemas de salud en pareja: "Nosotros ya nos amábamos y éramos unidos, no necesitábamos pasar por esto para confirmarlo. Pero sí es verdad que comprobás cuán real es ese compromiso que tomás cuando te casás de 'acompañarse tanto en la salud como en la enfermedad'".

Imagen reciente de Wanda Nara.

Después, la reciente cantante confesó que el futbolista le volvió a pedir casamiento: "De hecho, te voy a adelantar algo que todavía no conté: Mauro me propuso volver a casarnos... ¡Después de 10 años juntos!", y detalló: "No definimos nada todavía, pero fue hermoso recibir su propuesta".

Por último, Wanda Nara compartió donde piensa que será su nueva boda con Mauro Icardi: "Te juro que ni siquiera tuvimos tiempo de sentarnos a organizarlo, pero todos nuestros seres queridos están allá, así que -si logramos cumplir este sueño- doy por sentado que será en la Argentina", agregó en la producción exclusiva para Gente.

Qué compartió Wanda Nara sobre su enfermedad

En la entrevista, la empresaria reveló cómo cambio su vida tras el diagnóstico que recibió: "Estoy bien, entera. Por momentos pienso que la naturaleza es sabia y, por algo, me tocó a mí transitar esta enfermedad y no a otra persona de mi familia. No quiero que suene soberbio o hacerme la superada: al principio fue un golpe tan grande que quedé paralizada".

Para cerrar el tema, Wanda Nara confesó que se encerró tras estar internada: "Cuando volví de la clínica estuve 4 días encerrada en mi habitación, no podía salir: sólo entraba Mauro a traerme la comida. No me sentía mal, pero estaba así: paralizada. Esa es la palabra. Un día me levanté, abrí la puerta de mi dormitorio y en el living estaban mi mamá, mi hermana, Kennys, muchos amigos… los miré y pregunté: '¿Qué hacen acá?'. 'Llevamos días acá, esperando verte, acompañarte'".

J.C.C