Wanda Nara contundente tras el posteo de Mauro Icardi: “Me gusta más mi mano sin anillo”

El sábado fue ajetreado en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi con la separación que, ella, se encargó de confirmar en redes; mientras que el futbolista busco acercarse a su ahora ex con tiernos posteos en Instagram por el Día de la Madre en Argentina. Tras una noche en la que parecía que todo había vuelto a la normalidad, la modelo y empresaria compartió en redes una contundente historia.

“Me gusta más mi mano sin anillo”, haciendo clara alusión a la que subió el jugador del Paris Saint-Germain en la noche de ayer, en la que se los ve abrazados y con el diamante que le regaló por su compromiso en primer plano.

La foto de Wanda sin el anillo de compromiso tras la historia que compartió Mauro Icardi juntos.

Lo que pareció un acercamiento por parte de Icardi, fue claramente desmentido con este mensaje de Wanda que, ahora, solo se centra en sus cinco hijos y en su paz mental; mientras aguarda el momento indicado para salir a hablar y revelar el por qué de su sorpresiva separación.

El mensaje de la China Suárez que Wanda Nara le habría encontrado a Mauro Icardi en su celular

El sábado por la tarde, Wanda Nara sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un mensaje polémico: "¡Otra familia que te cargaste por zorra!". Al poco tiempo, confirmó su separación y dejó de seguir a Mauro Icardi y la China Suárez, señalada como la tercera en discordia. Si bien la actriz desmintió las versiones, salieron a la luz los supuestos chats entre la ex de Benjamin Vicuña y el delantero del Paris Saint-Germain que habrían enfurecido a la modelo y empresaria.

"Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca", le habría dicho la China al futbolista en un intercambio de chats que compartió “Clarín” en exclusiva.

La publicación de "Chusmeteando" sobre el intercambio de mensajes entre Icardi y la China que habrían enfurecido a Wanda.

Si bien según allegados a la pareja los mensajes no habrían pasado de esa invitación, Wanda Nara no le perdonó el intercambio a Icardi y fue por eso por lo que puso punto final a su relación que, para sus allegados, no sería definitiva.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas salió a hablar pero se espera que esta semana lo hagan desde sus redes para echar luz sobre las versiones que circulan desde que estalló el escándalo.