El amor y la paz entre Maxi Guidice y la producción de Gran Hermano, programa del que fue participante dentro de la casa y que lo llevó a estar hoy donde está, se empezó a agrietar.

El ahora ex Gran Hermano cordobés Maxi Guidice expuso su frustración y bronca ante los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales, luego de que desde la producción de Gran Hermano le notificaron que debía seguir las pautas del contrato, prohibiendo así, cumplir el sueño de conocer la cancha de River.

Maxi Guidice y Juliana Díaz.

"Hola, mi gente hermosa. Bueno, les cuento que acá estamos un poquito tristes, un poquito amargados ¡por no decir bastante! Porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión que iba a ser un sueño. ¡Para mí es un sueño!", dijo Maxi como parte de su descargo, yendo en contra de lo que su contrato al parecer le indica.

"No conozco la cancha. Iba a conocer a Leo Ponzio. Imaginense la ilusión que yo tenía. Estaba en el aire , feliz, pero, un par de horas antes me llamaron para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato", explicó el exjugador de Gran Hermano.

"La verdad que tengo una bronca, porque no entiendo que tanto le puede modificar a ellos que yo participe o no de esto, pero así es la vida, eso firmamos emocionados por entrar al programa y ahora hay que bancarla. ¡No entiendo el porqué, pero qué sé yo!", cerró el cordobés, muy enojado.

Por cuánto tiempo es el contrato de los jugadores con Gran Hermano

La productora encargada de producir Gran Hermano 2022 es Telefe Contenidos y Kuarzo Entertainment Argentina, o simplemente Kuarzo. Se sabe que los participantes al entrar a la casa de GH, firmaron un contrato de exclusividad por 2 años, con la posibilidad de extenderse a 4.

Maxi Guidice, ahora exjugador de Gran Hermano, mostró su desconformidad ante la barrera que le da el contrato con Kuarzo y Telefe, que le impide subir contenido comercial de manera libre, sin un previo consentimiento con los abogados y en este caso puntual, ir a la cabina de la cancha de River, que hoy jugaba contra Arsenal.

