En medio de la guerra legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Maxi López se encontró más involucrado que nunca. Debido a que comparten hijos con la modelo, el futbolista se vio siendo parte de las discusiones sobre tenencias o acompañó a su expareja en momentos claves de la separación. A pesar de esto, y de que se lo veía del lado de Wanda, habló con Mujeres Argentinas y dio un giro en su opinión, posicionándose del lado de Icardi.

Maxi López, Mauro Icardi

¿Qué dijo Maxi López sobre Mauro Icardi y la pelea con Wanda Nara?

Mauro Icardi y Wanda Nara se encuentran en una batalla legal y mediática, que pareciera tener un final. Su objetivo es la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, quienes actualmente residen con su madre. Sin embargo, en medio de todo esto, el futbolista busca volver a conectarse con ellas, y Maxi López protege y ayuda a su expareja con el cuidado de los varones, Valentino, Benicio y Benedicto López. Esto lo obligó a involucrarse en la pelea, y los medios de comunicación no dudan en buscar su palabra.

Maxi López, Mauro Icardi

El pasado domingo, se celebró el Día del Padre, y las polémicas volvieron a crecer. Según se dio a conocer, López pasó todo el día con sus tres hijos, que comparte con Wanda, y su niña que tuvo con su pareja actual, Daniela Christiansson. Por su parte, Icardi tenía la posibilidad de reencontrarse con sus niñas, en el bar del Cheteau Libertador. Sin embargo, las abogadas de él le propusieron no ir, en caso de que se tratara de una trampa, y buscar la manera de encontrar un lugar neutral.

Maxi López con sus hijos, Mauro Icardi y la China Suárez

Ante esto, en Mujeres Argentinas, se contactaron con Maxi López, y le consultaron sobre cómo pasaría el día y qué opinaba de todo lo que estaba ocurriendo en el Wandagate. Sin dudarlo, el futbolista dio un giro y se posicionó del lado de Mauro. "Ya le dije a Wanda, la última vez que estuve en Argentina, que las nenas tienen que estar con el padre. Lo que no me gusta es que siempre expongan a mis hijos. Yo he pasado muchas veces con ellos también, en otras oportunidades, con mis hijos y con las niñas, y sin embargo, no lo publico", leyó Virginia Gallardo, del supuesto mensaje que le había mandado él en una conversación con ella.

De esta manera, muchos usuarios consideraron que fue un palito a favor de Mauro Icardi. El Día del Padre se volvió a vivir otro escándalo, ya que Icardi no pudo pasarlo con sus hijas. Por su parte, la relación de Maxi López y Wanda Nara fue mejorando con el correr de los años, y gracias a sus hijos, tras su mediática separación. Sin embargo, el futbolista intenta mantenerse alejado de las polémicas nuevas, pero no duda en dar su opinión al respecto.

