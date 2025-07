4 miniseries de thriller de Netflix ideales para ver un día de lluvia

La lluvia es el clima perfecto para quedarse en casa disfrutando de miniseries que se encuentran disponibles en Netflix. La plataforma de streaming tiene en su catálogo muchas producciones audiovisuales que regalan momentos de suspenso, intriga y tensión. Estos elementos generan que las historias se vuelvan más cautivadoras con el correr de los minutos.

De hecho, hay cuatro opciones imperdibles que se posicionaron como las más vistas y que son ideales para ver en un día lluvioso. A continuación, te contamos cuáles son para que le des play:

1. El jardinero

Esta miniserie española trata sobre Elmer, personaje interpretado por Álvaro Rico (ex protagonista de "Élite") y su incapacidad para sentir emociones debido a un accidente. El joven trabaja en el vivero de su madre, "La China Jurado", papel a cargo de la actriz mexicana Cecilia Suárez, con quien construyó un vínculo particular.

"El jardinero", la exitosa miniserie de Netflix. (Fotos: Netflix)

Desde un primer momento, se muestra que este negocio sirve para tapar los asesinatos por encargo que realizan juntos. Sin embargo, el protagonista se encuentra con un dilema cuando se enamora de su próxima víctima y desobedece a su mamá. Ella, por su parte, hará de todo para seguir controlando a su hijo y se cumpla el trabajo pactado.

Desde su llegada a Netflix, fue bien recibida por la audiencia, posicionándola en el Top 10 de las series más vistas durante varios meses.

2. Delirio

Esta miniserie acaba de arribar a la plataforma. Basada en el libro de Laura Restrepo, una de las autoras más destacadas de la literatura colombiana contemporánea, la historia gira en torno a Fernando Aguilar, un profesor universitario que regresa a la capital y encuentra a su esposa Agustina en medio de una crisis nerviosa.

"Delirio", la miniserie colombiana de Netflix basada en un exitoso libro. (Fotos: Netflix)

Sin poder entender qué le pasó, se embarca a una reconstrucción frenética de los hechos y se sumerge a su propia historia, en la que descubre que la joven sufrió traumas familiares y adicciones. Así, el personaje principal intenta descubrir el motivo que la llevó a padecer problemas de salud mental.

Una producción de 8 capítulos que entretiene, hace reflexionar sobre la salud mental y las relaciones familiares, y refleja cómo las marcas del pasado determinan el presente de las personas.

3. El silencio

Esta miniserie de 6 capítulos y con Aron Piper, uno de los protagonistas de la serie española "Élite", como Sergio Ciscar relata el doble homicidio de sus padres que cometió el joven años atrás. A partir de este hecho, permanece en silencio y sigue adelante con su vida.

"El silencio"; la miniserie española de Netflix con Aron Piper como protagonista. (Fotos: Netflix)

Si bien las autoridades y el resto de su familia insistieron en que hablara, Sergio elige no hablar al respecto y no admitir su culpabilidad. No obstante, Ana Dussel (Almudena Amor), una especialista en psiquiatría, se suma a la investigación y comienza a descubrir lo que ocurrió y por qué lo hizo.

4. Ángela

Esta miniserie española sigue a Ángela, interpretado por Verónica Sánchez, y el calvario que vive con su esposo Gonzalo (Daniel Grao). De afuera, se aprecia un matrimonio feliz con dos hijas en común, una casa increíble y una vida que parece ideal. Sin embargo, la vida de la protagonista no es perfecta y oculta muchos tipos de violencia de género.

"Ángela", la miniserie que habla de violencia de género y es furor. (Fotos: Netflix)

Todo cambia cuando aparece alguien de su pasado, quien la ayuda a revelar secretos y verdades de su pareja, y le propone a Ángela la posibilidad de escapar. Con el correr de los capítulos, este thriller psicológico brinda giros inesperados y momentos de mucha tensión. Al igual que la cantidad de letras del nombre Ángela, esta historia contiene 6 capítulos que avanzan a un ritmo ágil y atrapante.

De esta manera, Netflix ofrece 4 miniseries de thriller, que son increíbles y narran tramas impactantes, para ver en un día de lluvia con mantita y algo rico para acompañar.