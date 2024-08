En octubre del 2023, tras varias idas y vueltas, separaciones y rumores, Zaira Nara había confirmado su relación amorosa con Facundo Pieres. Esta historia de amor estuvo plagada de polémica ya que rompió la amistad entre la modelo y Paula Chaves, quien en el pasado fue pareja del polista.

Zaira Nara junto a Facundo Pieres

A pesar de esto, en la actualidad, la modelo y el polista se muestran muy felices y enamorados haciendo público su amor en diversos posteos en sus redes sociales para evidenciar los bonitos momentos que atraviesan juntos. De esta manera, el 15 de agosto, Pieres compartió un tierno saludo de cumpleaños para Zaira Nara con una foto y un curioso video de un divertido blooper que protagonizó la influencer.

El tierno mensaje de Facundo Pieres a Zaira Nara por su cumpleaños

El jueves 15 de agosto, Zaira Nara cumplió 36 años y recibió cientos de mensajes de parte de sus seguidores, colegas y familiares. Sin embargo, el saludo que destacó fue el de su amor, quien le dedico unas palabras a través de sus Stories de Instagram.

“Feliz cumple negrita”, escribió el polista sobre una espontánea de ambos abrazados en la playa. A este gesto, la modelo respondió con un “Ay”, con los emojis de una rosa marchita, una porción de torta y un corazón.

Igualmente, esto no fue lo único que subió Pieres, sino que también mandó al frente a la modelo con un curioso video. En la grabación se ve a Nara intentando estacionar la bicicleta que alquiló durante unas vacaciones. Un accionar que no le fue sencillo y al ver que su novio la grababa no pudo evitar echarse a reír. No obstante, la modelo logró su cometido: “¿Ahí está?”, se la escuchó decir.

“¿Estaba difícil meterla, ¿no?”, comentó Facundo en el posteo junto a emojis de caritas llorando de risa y terminó con un “feliz cumple”. Mientras que, Zaira reposteó el divertido momento y escribió: “No nací para este tipo de actividades”.

De este modo, Zaira Nara y Facundo Pieres comparten en sus redes sociales grandiosos momentos juntos, en donde celebran su amor cada día. Entonces, el polista con un divertido video culminó su saludo de cumpleaños hacia la modelo.

N.L