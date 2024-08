Wanda Nara le escribió un tierno pero particular posteo en Instagram a su hermana Zaira, por su cumpleaños. La empresaria llegó a preocupar y emocionar a sus seguidores. Las modelos celebran el cumpleños de la menor de ellas y, además, la increíble relación que tienen entre ellas, luego de que cada una volviera de sus vacaciones.

"Que afortunada soy de tenerte en mi vida y que seas mi hermana. Celebro tu cumpleaños y quiero que sepas que te amo mucho y voy a estar siempre para cuidarte que orgullo", comenzó Wanda, junto a una foto de ambas, en una cena elegante. Al parecer, su hermana la llevó, junto a sus amigas, a un espléndido lugar para comenzar su día.

A pesar de la felicidad del posteo, los seguidores notaron un particular mensaje. "Tranquilidad es para mi saber que si algún día algo me pasara existe alguien con tanto amor, lealtad valores que ya no existen que cuidaría de los míos mejor que yo", expresó la modelo. Cabe destacar que la modelo padece leucemia, y se encuentra haciendo estudios desde el 2023.

Finalmente, Wanda destacó que Zaira es "una tía, madrina, mamá y mujer espectacular. Que me enseña siempre a ser mejor persona. Feliz de pasar este día juntas Te amo Zaira. Por muchos cumpleaños así juntas".

Zaira Nara cumple 36 años, este 15 de agosto. Entre los emocionantes regalos, recibió unas tiernas, pero particulares, palabras de parte de su hermana Wanda. La modelo estuvo en Europa, junto a Facundo Pieres, acompañándolo en un campeonato de polo. De esta manera, disfrutó del tiempo con Malaika y Viggo, los niños que tuvo con Jakob Von Plessen, en plan turista.