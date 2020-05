Mery del Cerro y Meme Bouquet, los elegidos de la semana

Cuando los lectores de CARAS se encontraron con la portada del número 2001, vieron que sus protagonistas lucen a tono con una producción de las que acostumbra la revista. Una misión para nada sencilla en estas épocas, donde la cuarentena y los protocolos de aislamiento exigen recurrir al ingenio y la creatividad para suplantar a los habituales partícipes de toda producción fotográfica. Una situación a la que supieron adecuarse tanto María del Cerro como Meme Bouquet, quienes no sólo se ocuparon de todos los detalles de sus looks y los de sus hijas, Mila y Cala, sino que también apelaron a los conocimientos de fotografía de ambos para componer una edición sobresaliente.

Para el estilismo, un tema vital en estas notas, la modelo y actriz de Multitalent Agency recurrió tanto a las indicacioness de la productora de CARAS, Sol Miranda, como a las normativas que siempre le imparte su etilista personal, Maite Irazu. “Entre las dos se ocuparon de todo, y me ayudaron a que no falte nada”, explicó “Mery”, quien se ocupó de la estética de los cuatro (maquillajes y peinados) y le adjudica los méritos de las fotos a su marido: “Tenemos trípodes y otros elementos, porque Meme labura mucho con cámaras y no es la primera vez que lo resuelve”. En los videos del backstage se observa como el deejay y empresario ajusta los detalles técnicos de cada foto, y en las que participa se integra rápidamente a las mismas. “Pongo el timer y voy”, se le escucha decir en una imagen en la que Mila, de cuatro años, ya demuestra que heredó de su madre su empatía con las lentes.

La escenografía de la nota es el barrio privado del Gran Buenos Aires donde vive la pareja con sus dos herederas. Por “culpa” de la cuarentena no pudieron asistir fotógrafos, productoras, asistentes ni periodistas. Pero la voluntad y capacidad de los propios protagonistas de la nota hicieron esta vez el resto. “Muy feliz de ser tapa de @revistacaras. Nos queda un recuerdo para toda la vida de este momento raro y difícil, pero Mágico a la vez... Nos divertimos mucho haciendo las fotos, jugando a ser productores, vestuaristas y fotógrafos”, escribió Meme en su Instagram, todo un fiel reflejo de lo que aconteció.