Meryl Streep "se emborracha" con sus amigas en cuarentena

Meryl Streep, Audra McDonald y Christine Baranski fueron las protagonistas de la celebración virtual de los 90 años afamado compositor de musicales Stephen Sondhei. Allí las tres cantaron "The Ladies Who Lunch" desde la intimidad de sus hogares, vestidas de entrecasa y tomando algunos aperitivos.

Está celebración se realizó en el marco del Take Me To The Worls: A Sondheim 90th Bithday Calebration que se transmitió por el sitio oficial de Broadway y por la plataforma YouTube.

Además de Streep participaron desde sus hogares Bernadette Peters, Patti LuPone, Mandy Patinkin, Donna Murphy, Kristin Chenoweth, Sutton Foster, Brian Stokes Mitchell, Kelli O’Hara, Aaron Tveit y Maria Friedman, entre otros.

