Mica Viciconte dio detalles del mal momento de Fabián Cubero

El culebrón entre Nicole Neumann y Fabián Cubero tiene también protagonistas secundarios y Mica Viciconte es una de ellas.

A pesar de que se alejó de la polémica, la panelista de Incorrectas confesó que su novio no está pasando un buen momento gracias a los diversos cruces con su ex.

"Yo le dije que se quede tranquilo que a la larga todo va a salir a la luz. En el momento en el que estamos las mujeres, cualquier cosa que salga a decir un hombre es para que lo maten. Yo estoy del lado de la mujer, pero estando del lado de Fabián entiendo a los hombres. Hay mujeres que mienten y no hay que creer todo lo que se ve. Cubero es una excelente persona", dijo en El show del espectáculo de Ulises Jaitt.

Luego, se refirió a la creciente exposición por este escándalo y aseguró que "no necesita" la confrontación. "Estoy de panelista y no necesito generar. No es que me van a echar porque no diga algo. En el programa no hablo de ella. Vos podés generar desde un montón de otros lugares. Ojalá que esto se calme", dijo y expresó su preocupación por la salud de Poroto.

"Todos queremos lo mismo, que este todo en paz. Fabi hace un tiempo perdió la voz y no era porque se resfrió, sino que empezó a acumular todo. Ahora le salió un herpes. Todo el tiempo vive estresado, triste. Lo que pasa es que eso la gente no lo ve", concluyó.