Ágatha Ruiz de la Prada dio detalles de su separación tras dos años de amor

Por primera vez, Ágatha Ruiz de la Prada abrió su corazón y se refirió a su ruptura con Luis Miguel Rodríguez, con quien se dieron una segunda oportunidad que no funcionó. El empresario había sido fotografiado in fraganti con otra mujer y la diseñadora lo perdonó. Sin embargo, la voluntad por reflotar el vínculo no habría sido suficiente.

En diálogo con la revista ¡HOLA! Ágatha aseguró: “Desde el primer minuto sabía cómo iba a acabar”. Asimismo, añade: “Adoro a Luismi, pero espero no verlo en mucho, mucho, mucho tiempo”. Por otro lado, dijo: “He tomado yo la decisión, pero Luismi, de una manera consciente o inconsciente, me ha empujado a tomarla”.

Semanas después de la publicación de unas imágenes de Luis Miguel Rodríguez con otra mujer y tras un viaje de Ágatha a París, para alejarse de la atención mediática y reflexionar acerca de su futuro, HOLA.com publicaba en exclusiva las imágenes del reencuentro de la pareja. “Cuando volví de París, hubo una reconciliación y pasamos las Navidades juntos. Luismi se dio cuenta de que no podía hacer esas cosas si estaba conmigo, pero está acostumbrado a salir y divertirse” cerró la diseñadora.

No pudo ser.