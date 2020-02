Fede Bal reveló con qué famosa actriz tiene una fantasía sexual

Federico Bal triunfa en Mar del Plata con la obra “Mentiras Inteligentes”, comparte cartel con Arnaldo André, Nora Cárpena y Micaela Vázquez. Ahora también incursionó en el cine con la película “Rumbo al mar”, que protagonizó junto con Santiago Bal. El actor dialogó en una entrevista exclusiva con CARAS sobre su nueva película, su futuro laboral, las enseñanzas que le dejó Santiago Bal, y de sus exnovias.

El pasado 30 de enero se estrenó "Rumbo al mar". Fede, al ser consultado sobre cómo fue participar junto a su papá, respondió que "fue hermoso, muy emotivo, de mucho aprendizaje. Fue su última película y mi primera. Así que yo siempre digo que es como un legado que me dejó. ¿No? Porque el cine es algo que yo amo desde muy chico. Y protagonizar una película con él fue lo más lindo de mi vida, de mi carrera. Y creo que va a ser un antes y un después. Porque, me hizo conocerlo mucho más a mi viejo, aprender un montón de cosas- que él ya sabía por haber filmado muchas películas -, y todo eso que se aprende con el tiempo. Fue algo familiar muy lindo también, como esos homenajes que se le hicieron a los grandes, y quedaron inmortalizados en la pantalla grande".

De su padre no sólo se llevó sus recomendaciones para actuar en la pantalla grande, sino también algunos consejos. "Mi viejo siempre me enseñó a respetar nuestro apellido, a ganarlo. Y a entender que es muy importante la puntualidad, el tener palabra, ser perfeccionista"

Este 2020 viene con varios proyectos laborales para el actor: "Por empezar, cuando termine esta obra -”Mentiras inteligentes”-, la idea es llevarla de gira a partir de fines de abril, durante dos o tres meses, por las provincias más importantes de la Argentina".

Por otro lado, en cuanto a lo laboral, el productor comentó: "tengo un proyecto de televisión, que está por nacer. No quiero contar mucho, pero sería una conducción muy linda".

Y agregó: "además, tengo ganas de filmar. Estoy escribiendo mi primer película. La idea también es poder dirigirla, y filmarla este año. Todavía no tengo título. Pero, es una comedia muy linda, muy argentina, creo que le va gustar mucho a la gente. Tengo pensado actores, pero todavía no terminé el guión. Cuando lo finalice, iré en busca de los actores".

No todo es trabajo en la vida de Fede. También planea descansar un poco. "Hace muchos años que no me tomo vacaciones, así que necesito tener un poco de descanso. Tengo un viaje pactado con unos amigos, nos vamos a Australia durante un poco más de un mes. Viajamos después de la temporada de verano de Argentina. Vamos a ver a un amigo que está allá viviendo, hace un mes que no lo vemos. Y la idea es hacer un viaje de esa naturaleza: de surf, mucho recorrido, de casa rodante".

El artista también opinó del escándalo protagonizado entre Mónica Farro y Sol Pérez: "No se si puede perjudicar a la obra de mamá. Es triste que dos personas se peleen. Yo las quiero mucho a las dos. Me parece que los problemas de camarines tienen que quedar ahí. La verdad que suspender una función me parece algo muy triste: para la gente, para el productor, para la temporada-más con la cantidad de entradas vendidas que tenían-. No debería pasar esto en el teatro. O por lo menos, no tendría que saberse, ni suspenderse una función.

En cuanto a su pasado amoroso, Bal reconoció: " No voy a hablar de ninguna novia en particular. Creo que todas me enseñaron algo muy lindo. Me dejaron mucho amor. Y con la que tuve conflictos, creo que es de la que más aprendí. Me parece que de cada una saco lo mejor. Y lo peor trato de convertirlo en cosas positivas. Aprendí a no permitir más ciertas cosas -a repensar hasta que punto se puede permitir que me revisen el celular, que no me dejen salir- , y a medirme más como hombre. Y creo que todo esto me formó. Soy la persona que soy con 30 años , por todas las mujeres que pasaron por mi vida".

Al ser consultado sobre con qué estrella de Hollywood tiene una fantasía sexual, confesó: "con Monica Bellucci. Me parece una mujer hermosa".