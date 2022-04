Mica Viciconte reveló la frase que le dijo a Cubero al tiempo de conocer a sus hijas

Hace una semana, Mica Viciconte se convirtió en la flamante ganadora de "MasterChef Celebrity" y causó gran revuelo al contar con la presencia de Fabián Cubero y sus hijas en la gran final del certamen.

Indiana, Allegra y Sienna estuvieron apoyando a su "madrastra", como ella misma se definió, y se mostraron muy contentas ante las cámaras. Mucho se dijo sobre la presencia de las hijas de Nicole Neumann en la televisión y esto llevó a que Mica revelara detalles de su intimidad familiar.



"Antes de Fabi, no había salido con nadie que tengas hijos. Por supuesto que me contó todo el proceso, hay que adaptarse, uno tiene miedos: que los chicos te rechacen porque sos la nueva novia de papá. Es todo un mundo", dijo Mica en diálogo con Robertito Funes Ugarte.

"Yo aprendí lo que está bien, lo que está mal. Aprendí a convivir, a entender. A la más chiquita la conocí cuando tenía dos años y medio. Y para mí era todo nuevo. Había cosas que no sabía cómo manejar, que no sabía", continuó la campeona.



En ese monento, Viciconte contó la fuerte frase que le dijo a su pareja: "Un día le dije 'no sé si me imagino estar con alguien que no tenga hijos'. Disfruto estando sola con Fabi y disfruto hacer planes con las chicas".

El acuerdo de Nicole Neumann y Cubero para que sus hijas participen de Masterchef

Después de la repercusión por la aparición de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero en Masterchef Celebrity, Santiago del Moro reveló la interna entre la ex pareja.

“El canal pide previa autorización de los padres. Nicole, obviamente, firmó un documento para que las hijas estén ahí, sino no se puede”, aseguró el conductor.