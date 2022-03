Instagram

Michael Bublé y Luisana Lopilato anunciaron de manera oficial que serán padres de su cuarto hijo. En un principio la noticia fue revelada, pero sin confirmación por parte de la pareja, en el video "I'll Never Not Love You", que el cantante lanzó el pasado 22 de febrero.

En conversación con The View, Michael Bublé reveló que la noticia la sabían desde hacía ya varios meses, hecho, contó que en la noche de Navidad, reunió a sus tres hijos y le contaron la buena nueva. “Mami tiene un bebé en su pancita y ustedes van a tener un hermanito”, relató el cantante.

Michael Bublé reveló la reacción de su hijo Elías cuando supo del embarazo de Luisana Lopilato.

Entre risas, Michael Bublé contó una entretenida y dulce anécdota con su hijo Elías, de 5 años, quien les hizo una pregunta que los dejó un tanto consternados y cuya respuesta debió aún está por responderse. “Eli, estaba asustado y le preguntamos ¿Qué ocurre?, y él dijo. ¿Por qué no nos invitaste cuando te enamoraste e hiciste el bebé?”, y acotó, “Aún no sé cómo responderle la pregunta”.

En medio del clima divertido e inocente que provocó la anécdota Bublé, la sugerencia de Whoopi Goldberg para el cantante, fue, que les diga que en ese momento ellos estaban en Disneylandia. Sin embargo, el artista solo acotó que fue algo muy lindo, tierno y realmente muy dulce.

La entrevista siguió y Ana Navarro-Cárdenas, que también hace parte de las panelistas del programa, le preguntó a Michael sobre cómo se sentía ahora que va a ser padre de un cuarto bebé: “Me siento bendecido, estoy muy agradecido con mi esposa, ella es increíble. Ella es una increíble mujer y una mamá genial".

Michael Bublé tiene su propia definición de padre

Siguiendo con la entrevista en The View, Ana le preguntó a Bublé, qué tipo de padre creé que sus hijos ven en él y la respuesta del cantante, una vez más entre risas, fue que sus hijos lo ven como uno más de ellos, lo que le dio pie para decir que ahora Luisana Lopilato deberá lidiar con 5 hijos. “Mi pobre esposa ahora tiene cinco hijos de los que tendrá que cuidar”.

Michael Bublé emocionado dijo que tiene mucha suerte de ser el padre de sus hijos y que cada día trata de hacer el mejor esfuerzo para serlo y equilibrar su trabajo con el de ser padre. “Hago mi mejor esfuerzo. Intento enseñarles que traten a las personas cómo ellos quisieran que los traten a ellos”.