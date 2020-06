Miley Cyrus reveló su secreto para alejarse del alcohol y las drogas seis meses sobria

Alejada de los exceso que hicieron que su carrera fuera por lugares insospechados, Miley Cyrus celebró sus seis meses de sobriedad.

En una entrevista con el podcast The Big Ticket de iHeart y Variety, la exchica Disney habló de los desafíos que enfrentó en este proceso: "Fue realmente importante para mí durante el año pasado mantener un estilo de vida sobrio, porque realmente quería pulir mi oficio. Tuve una gran cirugía vocal en noviembre y luego cuatro semanas en las que no se me permitía hablar", dijo.

"He estado sobria los últimos seis meses. Al principio, era solo por esta cirugía vocal, pero he pensado mucho sobre mi madre. Ella fue adoptada y heredé algunos de los sentimientos que tenía, los sentimientos de abandono y querer demostrar que eres querida y valiosa", continuó y agregó: "Al comprender el pasado, entendemos el presente y el futuro mucho más claramente".

Por último, la cantante reconoció que estar sobria "realmente duro" porque "especialmente siendo joven, existe el estigma" de que quien no bebe no es divertido. Y remató: "Lo que me encanta sobre ello es estar siempre al cien por cien. No quiero levantarme sintiéndome mal. Quiero levantarme sintiéndome preparada".