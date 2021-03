Mirtha Legrand mostró su enojo por la posible postergación de la segunda dosis de su vacuna

Luego de muchos rumores de cuándo se iba a vacunar Mirtha Legrand y que ella asegurara que iba a esperar su turno como cualquier ciudadana responsable, hace días la diva de los almuerzos fue vacunada con la primera dosis de una de las vacunas contra el Coronavirus y lo celebró con alegría. Ahora, la conductora se mostró enojada porque no sabe si llegará a tiempo la segunda dosis.

En este contexto, Mirtha Legrand pensó que 20 días después le darían la segunda dosis. Pero parece que hay demoras en la aplicación y por eso aseguró que no regresará a la televisión hasta no tenerla y seguirá Juana Viale al frente de sus ciclos hasta que ella esté cien por ciento vacunada.

"No estaré en la televisión hasta que me den la segunda dosis de la vacuna", le dijo la diva a PrimiciasYa y agregó algo fastidiosa: "Ahora parece que no nos van a dar la segunda dosis... ¡Qué mala información! Me tocaría en abril, pero por ahora no sabemos nada", se lamentó y enojó.

Mirtha Legrand confirmó que recibió la vacuna contra el Coronavirus

Finalmente y luego de mucha especulación, Mirtha Legrand recibió la vacuna contra el Coronavirus.

La diva, de 94 años, fue la encargada de confirmar la noticia a través de sus redes sociales en donde además alentó a sus seguidores a que se anoten en la campaña de vacunación.

"Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!", escribió "La Chiqui" en su cuenta oficial de Twiiter.

Mirtha acompañó su posteo con una foto en donde se la ve en su auto usando barbijo y lentes y mostrando el papel que confirma que ya tiene la primera dosis de su vacuna.