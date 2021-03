Cecilia Dopazo reveló por qué dejó de teñirse el pelo

Si bien la talentosa actriz Cecilia Dopazo tiene un perfil muy bajo y rara vez se muestra en público o en programas de televisión, en esta oportunidad estuvo en "Es por Ahí", el ciclo que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño, por América y reveló cómo atraviesa la pandemia, los trabajos que hace y contó por qué se dejó las canas y no volvió a teñirse y así luce un nuevo look.

"Yo ni me planteaba que podía dejármelas. Con la pandemia fue la excusa, no podía ir a la peluquería. A mi me relajó, me apareció una libertad y me hizo tan bien. Hay una comunidad que se llama silver sister, son chicas de 15 años, 45 años que tienen canas y que dicen que el blanco también es un color. No soy esclava de lo que se supone que debe ser. Nunca tuve tanto trabajo con este pelo en simultáneo. Aviso a los productores que me voy a hacer una peluca divina del color que quieran", dijo a pura risa.

Además habló de su situación en pandemia: "En pandemia hice un cortometraje, estuve bastante activa, no doy clases pero sé que quién lo hacía lo siguió haciendo, se encontró la vuelta. Ahora es muy conmovedor el regreso de la gente al teatro". Finalmente se volvió a referir a su imagen: " Las canas son mías y eso es de las cosas buenas que trajo la pandemia. Fuimos un montón que nos dejamos de teñir. Yo tengo canas desde los 16 años, además es malísimo teñirse. Hice como cinco películas tiñiéndome", finalizó.

Hernán Drago sorprendió con un impactante cambio de imagen

Ya desde el año pasado convertido en una de las figuras de la televisión argentina por su participación en "Bienvenidos a Bordo" el ciclo de eltrece, Hernán Drago impresionó a sus fans y a toda la platea femenina al mostrar su drástico cambio de look durante el programa, por un horas dejo su morocho y se tiñó de blanco su pelo y su barba y aseguró de modo chistoso "Estoy envejecido".

“Estoy envejecido, tengo un lunes largo y la gente me hizo sacar canas. Vengo de recién grabar el programa y me tocó hacer un personaje para imitar, (Ricardo Montaner) no lo van a adivinar, no sé si estoy parecido, por ahí el outfit más la ropa más las gafas queda redondito”, empezó diciendo el artista en Mitre Live.

En diálogo con CARAS Digital Hernán Drago contó que el cambio es momentáneo: “Esto igual es pasajero ya me di un baño y volví a la normalidad a mi morocho de siempre y vuelvo a la normalidad. Me hicieron el look con efectos especiales con un spray que me tiñó de blanco para el personaje que tenía que interpretar en el segmento "Baila con onda".