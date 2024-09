Caro Calvagni, además de ser la compañera de vida de Nicolás Tagliafico, es una influencer con 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Además, cuenta con su propia marca de ropa donde vende prendas para hacer deporte y casuales para el día a día.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Caro muestra su vida fitness, sus recetas saludables, a sus hijos perrunos, Galo y Pepu, y su hermosa relación con Nicolás Tagliafico. Calvagni, también, es muy activa en su cuenta de Tik Tok donde muestra sus outfits bajo el formato "get ready with me" y, muchas veces, realiza esos videos acompañada de su marido.

Nicolás y Caro tienen muchos seguidores que acompañan su día a día. La pareja tiene contenidos muy divertidos juntos, además, el futbolista tiene su cuenta de stream y YouTube donde también generan contenido juntos.

El look de Caro Calvagni para pasear por las calles de París

Hace unas semanas, Caro Calvagni mostró en sus redes sociales que hizo un viaje a París, Francia. La influencer también pasó por la ciudad de Amsterdam pero el look que llamó la atención de sus seguidores fue el que usó en la ciudad francesa.

El look de Caro Calvagni

La mujer de Nicolás Tagliafico posó por las calles de París y lució un increíble look de estilo chic. "Celebrando esta semana exitosa y feliz en parís con cafecito", escribió Caro en su posteo ya que su viaje fue por temas laborales de su marca de ropa "Calvagni".

La influencer lució un look casual, pero elegante a la vez. Caro eligió un blazer oversize negro que le daba un toque moderno, lo combinó con unas zapatillas deportivas blancas con medias altas del mismo color. Para completar el look, Calvagni eligió llevar de accesorios un collar dorado y unas gafas de sol en las mismas tonalidades.

Caro Calvagni en París

El outfit elegido por la mujer de Nicolás Tagliafico es una de las tendencias para la primavera verano. Ya que cumple con un look canchero y elegante al mismo tiempo, utilizar el blazer como única prenda es algo que se viene en la temporada 2025. Además, las zapatillas deportivas y las medias altas descontracturan el outfit y lo hace muy moderno.

Caro Calvagni

Sus seguidores le dieron el visto bueno al outfit, halagaron la belleza de Caro Calvgani y el increíble look que lució. Pero lo que más le comentan a la empresaria es cuándo traerá su marca a la Argentina; la influencer ya aseguró que tiene reuniones y negociaciones para que la llegada de "Calvagni", al país, se concrete.

C.S.