La escandalosa organización por el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero volvió a escalar. Fabián Cubero, tras discusiones en vivo, posteos y comentarios negativos, rompió el silencio sobre la problemática y apuntó contra el accionar de su hija y Nicole Neumann. El exdeportista se había mantenido al margen de la situación, mientras Mica Viciconte y la modelo protagonizaban los cruces. Pero todo se complicó cuando los usuarios de las redes sociales arremetieron contra la niña de catorce años, y él habló en vivo.

Fabián Cubero y Nicole Neumann, con sus hijas

Fabián Cubero se alejó de Nicole Neumann y expresó su postura frente al cumpleaños de quince de Allegra

Nicole Neumann y Mica Viciconte fueron protagonistas de un nuevo escándalo, cuando se comenzó a organizar los quince de Allegra Cubero. Ambas mujeres demostraron que no podrían convivir en un mismo lugar, por lo que se decidió que la madre de la niña no iría a la fiesta. Por el contrario, ella haría un viaje especial con toda la familia; mientras que Fabián Cubero y su lado familiar tendrían la fiesta. Sin embargo, esto desató una catarata de comentarios negativos sobre la adolescente de quince.

Fabián Cubero y Nicole Neumann, con Allegra Cubero

Ante esto, Neumann fue la primera en pronunciarse y pedir que dejen de agredir a la joven, ya que había sido una decisión que tomaron entre todos. Pero, por lo que se supone, el problema continuó hasta que la propia Allegra tuvo que salir con un fuerte descargo. En el mismo, explicó que toda la familia había estado de acuerdo con lo charlado, y pidió que se detuvieran con el odio. “Me parece que no tendría que explicar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia”, expresó en su cuenta de Instagram con el apoyo de su madre.

El descargo de Allegra Cubero

De esta manera, Fabián Cubero, quien se había mantenido en silencio hasta el momento, fue consultado por LAM sobre lo que opinaba de la situación. El exdeportista se alejó de Neumann y expuso su enojo ante el posteo de Allegra. Explicó que él no estaba de acuerdo con decir las cosas a través de Instagram y frente a los usuarios. Finalmente, lanzó: “Es una nena de 14 años, no tendría por qué exponerse a esas cosas. Yo tengo la experiencia de lo que son las redes sociales, con gente que está detrás de las redes sociales atacando a todos, me parece innecesario”.

El escándalo volvió a separar a la familia que, con cada día que pasa, demuestran aún más sus diferencias. Nicole Neumann y Fabián Cubero tienen dos formas distintas de demostrarle el amor a sus hijas, y no dudan en hacerles notar el cariño que le tienen. Sin embargo, sus maneras chocan en ocasiones y provocan estos momento, donde se abren fuertes debates entre los usuarios. Por su parte, Allegra está pasando por un difícil momento, debido a la polémica. Por eso, recibe el apoyo y cuidado de toda su familia, a pesar de las opiniones.

A.E