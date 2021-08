Hace unos días, Morena Rial hizo un fuerte descargo en redes sociales sobre su mamá adoptiva, Silvia D’Auro. La hija de Jorge Rial habló sobre su pasado y anunció que iniciaría acciones legales contra la empresaria. Esta mañana, el diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la mediática confesó por qué no tiene relación con D’Auro.

"Yo no tengo contacto, pero la Justicia se va a encargar. Yo ya le pedí a mi abogado para que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante once años", expresó More Rial la semana pasada en sus redes sociales. El vínculo con su madre adoptiva, Silvia D’Auro terminó hace casi diez años, luego de que Jorge Rial se divorcie de la empresaria tras 21 años de casados. En ese momento, Morena y Rocio eligieron quedarse con su papá y la Justicia le dio la tenencia de las menores al periodista.

More Rial habló sobre la conflictiva relación con Silvia D’Auro

“No es que no quiera tener relación, está todo mal de entrada. Pero cuando nació Francesco yo le escribí y del lado de ella nunca hubo una respuesta”, comenzó diciendo Morena, y agregó: “Más allá de que me bardeara en Twitter diciendo como que ella no iba a ser abuela cuando quedé embarazada y todo, después nunca quiso saber nada. Y creo que la que está errada es ella, porque si en su momento nos adoptó fue por algo. Ahora tiene que cambiar ella su pensamiento. Yo capaz que a veces actúo por impulso, pero acá la adulta tendría que ser ella y nunca lo fue”.

En el momento en que Ángel de Brito le consultó si el hecho de haber sido madre, la ayudó a ver las cosas desde otro punto de vista, la hija de Jorge Rial respondió: “Hay cosas que entiendo menos. No sé. Es problema de ella. Ella en su momento eligió borrarse y sabrá por qué”.

More Rial habló sobre la conflictiva relación con Silvia D’Auro

“Nos dejó de muy chicas, adolescentes, y ahora no me afecta en nada” cerró Morena, al afirmar que superó el dolor de haber crecido sin la compañía de su madre adoptiva.

Desde que Silvia D’Auro se alejó de la vida de las hermanas Rial en 2011, la agente publicitaria se alejó del mundo mediático para iniciar una nueva vida. Se mudó a San Martin de los Andes, según reveló la revista Paparazzi. Al parecer, la empresaria habría cobrado de su divorcio alrededor de 8 millones de dólares por lo que pudo mantener una vida holgada durante todos estos años.

Morena también relató los maltratos que sufrió de parte de la empresaria. "Ella tenía episodios donde nos ponía cera para lastimarnos. Para mí no está bien de la cabeza”, contó en LAM.

“Cuando estaba Cuestión de peso me sentaba a las cinco de la tarde y me decía cuando yo era chica ‘si seguís comiendo vas a quedar así’. Era violencia física y psicológica, todo al mismo tiempo”, agregó.

Cómo era la relación de Silvia D'Auro con Rocío y Morena Rial

“Me parece que a Jorge y a Silvia ellas siempre los llamaron por su nombre, aparte ellas siempre estuvieron cuidadas por señoras. Yo nunca vi maltrato pero tampoco iba cotidianamente a la casa de ellos en Punta del Este. Íbamos a reuniones, cumpleaños, y el trato era bueno”, expresó Estelita algunos días atrás sobre el trato de D'Auro con las chicas en el pasado.

Cómo era la relación de Silvia D'Auro con Rocío y Morena Rial



Y cerró: ​“Siento que de parte de ella se terminó el matrimonio y se terminó la maternidad. Como madre duele muchísimo. Yo vi toda esa historia, la conozco a Morena desde el primer día que llegó, cuando fue recibida con mucho amor por ambos. Ahora, qué fue lo que cambió en Silvia después, no lo sé…”.

FF