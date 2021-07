Cuál es la postura de Rocío Rial en el enfrentamiento judicial de Morena Rial con Silvia D'Auro

Desde que terminó su matrimonio con Jorge Rial, se sabe que Silvia D’Auro optó por no tener más vínculo con sus hijas, Rocío y Morena Rial. Y si bien las chicas relataron que en alguna oportunidad intentaron acercarse, lo cierto es que su relación quedó totalmente trunca y en medio de varios escándalos. Días atrás, la propia Morena hacía público que decidió iniciarle acciones legales a su madre “por haber abandonado a dos menores hace once años”. En ese sentido trascendió que la heredera de JR reclamará alimentos y daños y perjuicios.



Del otro lado, el silencio de D’Auro, que desde hace un tiempo ha decidido emprender un cambio de vida en el Sur argentino lejos de las cámaras y los círculos mediáticos. La gran incógnita frente a este nuevo capítulo es sin lugar a dudas cuál es la postura de su otra hija, Rocío.



Fue entonces que el abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, contó detalles al respecto en diálogo con “El Run Run del Espectáculo”, en Crónica Tv.



Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura, le preguntó: “¿Lo hace solamente Morena? ¿O Rocío también está?” , en relación a la demanda de abandono contra Silvia. El letrado fue contundente y claro: “Solamente Morena, por ahora”.



Por otro lado, el abogado de More explicó que la demanda será por alimentos retroactivos al 2018, año en el que la hija mayor de Jorge Rial también le había iniciado una causa a D’Auro, que luego se diluyó.

Cómo era la relación de Silvia D'Auro con Rocío y Morena Rial

“Me parece que a Jorge y a Silvia ellas siempre los llamaron por su nombre, aparte ellas siempre estuvieron cuidadas por señoras. Yo nunca vi maltrato pero tampoco iba cotidianamente a la casa de ellos en Punta del Este. Íbamos a reuniones, cumpleaños, y el trato era bueno”, expresó Estelita algunos días atrás sobre el trato de D'Auro con las chicas en el pasado.



Y cerró: ​“Siento que de parte de ella se terminó el matrimonio y se terminó la maternidad. Como madre duele muchísimo. Yo vi toda esa historia, la conozco a Morena desde el primer día que llegó, cuando fue recibida con mucho amor por ambos. Ahora, qué fue lo que cambió en Silvia después, no lo sé…”.