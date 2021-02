Morena Rial y un contundente mensaje, ¿para Jorge Rial?

Un nuevo capítulo se escribe en la batalla librada entre Jorge Rial y su hija More Rial, tras el festejo del cumpleaños de la joven y el repudio posterior de su padre. La mediática, fiel a su estilo, una vez más no se quedó callada y el mensaje para su padre fue contundente: "Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra"; escribía la influencer, en clara alusión al periodista.

Feliz por su debut actoral en "La Mentirita", la obra que se presenta en el Teatro del Lago en Carlos Paz, More Rial, sumaba otra enorme alegría al avecinarse su cumpleaños número 22 el que iba a festejar con todo, dado que atraviesa un gran momento profesional y personal después de mucho tiempo de conflictos y angustias que incluyeron, entre otras cosas, la separación del padre de su hijo.

La hija del ex Intruso reunió a sus compañeros de elenco, amigos, su hijo Francesco e incluso estuvo presente su ex, Facundo Ambrosioni.

More disfrutó con plena felicidad ese día que había comenzado sobre el escenario cuando sus compañeros de elenco la sorprendieron con una torta, al finalizar la función. Luego vendría la fiesta y paralelamente los innumerables saludos que por las redes recibía constantemente, el primero de ellos, el de su mamá, Jackie Pato quien con un tierno mensaje le manifestaba: "Feliz cumple More. Te amo tanto", rezaba el primer relato al que le agregó el siguiente: "Pasá mágico tu día, que lo merecés, mi amor ".

Horas más tarde, su padre también le mandó un emotivo saludo que acompañaba una foto de More con su bebé recién nacido y junto a él: "Me quedo con esta foto", comenzaba y seguía: "La transición de hija a madre. De nena a mujer. Siempre a tu lado. Quiero más sonrisas como esa!!! Que tengas el mejor día de tu vida. Disfruta. Todo esta bien. La felicidad está siempre a la vuelta de la esquina. Gracias por el hermoso nieto que me diste. Gracias por hacerme asumir el rol más difícil del mundo: ser padre. Te amo. Con todo y pese a todo. Feliz cumple!!!", escribía hace escasos días el conductor de Intrusos.

Quien nunca se manifestó saludando a la ahora actriz fue la esposa del conductor, la nutricionista Romina Pereiro.

Nadie imaginaba que unas pocas horas más tardes, los mensajes de amor y paz se iban a transformar en un nuevo frente de batalla.

Las imágenes del festejo se viralizaron de inmediato y en ellas se vieron los diferentes momentos del gran festejo con Rodrigo Noya a cococho de un amigo, a Fredy Villarreal bailando junto a los integrantes de la banda y el trencito comandado por More, en el que los "vagones", se tomaban de la cintura.

Jorge, quien se encuentra aislado dado que su esposa, tiene COVID, fue tajante con un mensaje de repudio hacia la reunión de su hija. "Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado", aseguró.

Pocas horas más tarde, Morena replicaba el mensaje de su abogado, el Dr. Alejandro Cipolla quien acompañando una nota del sitio Ciudad.com escribía. "More no hizo nada incorrecto!!! Ya está explicado. Y en la nota aclaraba que "La policía constató que estaba todo en regla".

Lejos de poner paños fríos, More indignada por la publicación del conductor de "TV Nostra", le mandó un misil vía Instagram: "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra".

Una vez más, el conflicto Rial Rial está en su punto más álgido, y seguramente como otras tantas veces, llegará la calma.

