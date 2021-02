La reacción de More tras el duro mensaje de Jorge Rial en redes

More Rial volvió a ser el centro de la escena después de que la acusaran de realizar una fiesta sin protocolos, en Carlos Paz.

La hija de Jorge Rial celebró sus 22 años con una fiesta a la que asistió Freddy Villarreal, Rodrigo Noya y algunos de sus más íntimos amigos. Lo cierto es que, al compartir las imágenes en redes sociales, algunos destacaron que no se cumplieron con los protocolos correspondientes de distancia social y espacios abiertos.

Sin embargo, el abogado de la artista, Alejandro Cipolla, se refirió a esta situación y, ante el hermetismo de Morena, dio la cara en su nombre. “La fiesta estaba totalmente autorizada, los protocolos en Córdoba autorizan a 100 personas al aire libre y unas 50 en un espacio cerrado”, dijo el abogado a Ciudad.com.

"Incluso, fue personal policial hasta el lugar a causa de un robo que hubo afuera y constató que se estaban cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Fue la propia policía la que certificó que no se estaban incumpliendo las normas sanitarias”, agregó.

Tras estas declaraciones, More Rial no quiso agregar su descargo personal y sólo se encargó de compartir en su Instagram oficial fragmentos de esta entrevista para manifestar el apoyo a su representante.

La furia de Jorge Rial

Sobre esta polémica, Jorge Rial fue contundente y compartió un fuerte mensaje en Instagram sobre la actitud de More.

"Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta de solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado", expresó el ex conductor de Intrusos.

Enterado de esto, el abogado de More también le contestó a Jorge Rial y disparó: “Yo también repudio las fiestas clandestinas, pero esto no lo fue. Se hizo con autorización previa y todo estuvo certificado por el personal policial que había arribado al lugar”, disparó.