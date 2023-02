Tras la polémica que se armó debido a las críticas que recibió Moria Casán por su cuerpo al publicar unas imágenes en bikini para ir a la playa y que se grabó bailando. La One, fiel a su estilo, salió al cruce y se defendió fuertemente para derribar los prejuicios que giran entorno a normalizar todos los tipos de cuerpos.

Mediante una producción de fotos que realizó hace una década atrás para Revista Gente, la diva vistió con distintas texturas, elementos y detalles para concientizar acerca de la aceptación y el amor propio. Además, brindó una entrevista que contó acerca de su forma de vida, pensamientos y reveló cuál es el verdadero vínculo que la une a Susana Giménez, ya que cabe destacar, que fueron dos íconos: “Es que nuestra relación quedó anclada en los 80’s”, comenzó su relato.

Moria Casán y Susana Giménez en sus comienzos

Y continuó: “He ido muchas veces a su programa, pero, contrariamente a lo que se cree, la que nunca fui a verla al teatro fui yo. Ella fue a verme a la obra que hice con la Coca Sarli y en Brujas. Reconozco que he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal”.

Además, remarcó: “Porque ni nos hablamos ni nos saludamos para nuestros cumpleaños”, y siguió la diva, enfatizando que no existe ningún problema entre ellas: “No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en la Mary. Pero bueno, tenemos otro crecimiento”.

Moria Casán y Susana Giménez en 1980

“Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del “Shock”. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo… Bueno, no tanto”, finalizó sobre su punto de vista de Susana Giménez y su extensa carrera

Finalmente contó acerca de sus verdadera amistad y entorno íntimo: “Tengo pocas amigas en el medio. Para mí son esas con las que nos instagrameamos aunque nos veamos tanto. Nos ponemos al tanto del crecimiento de nuestras nietas, no hay nada de show off”, cerró Moria Casán.

D.M