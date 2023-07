Robert De Niro recientemente recibió uno de los golpes más fuertes que el destino le puede dar a un abuelo: El pasado 3 de julio, su nieto Leandro, de 19 años, perdió la vida. Dejando un profundo dolor en los días del actor.

El joven fue encontrado sin vida en su residencia en Wall Street y de inmediato las investigaciones comenzaron a realizarse. Todo apuntaría a que la causa de su muerte fue por una sobredosis. En el domicilio, la policía encontró sustancias estupefacientes como cocaína, dos pastillas de oxicodona (un medicamento utilizado para el tratamiento del dolor y parte de los opioides) y dos pastillas de alprazolam (una benzodiazepina utilizada para tratar la ansiedad y otras afecciones).

Tras esto, según un informe de The New York Post, una mujer ha sido arrestada en relación con la trágica muerte del nieto de Robert de Niro. Se trata de Sofia Haley Marks, de 20 años, conocida en Nueva York como "la reina del percocet", un medicamento que combina oxicodona y paracetamol utilizado para el dolor. Fue arrestada y es acusada de venderle drogas adulteradas con fentanilo.

Robert De Niro y su nieto, Leandro.

Es importante recordar que la madre de Leandro, Drena, hija mayor de Robert De Niro denunció en Instagram que a su hijo le habían vendido unas pastillas modificadas con fentanilo: "Alguien le vendió pastillas mezcladas con fentanilo que sabían que estaban adulteradas, pero aún así se las vendieron. Para todas esas personas que continúan vendiendo y consumiendo esta basura, mi hijo se ha ido para siempre", señaló la intérprete.

Las pruebas que complicarían a Sofia Haley Marks, la acusada de venderle drogas adulteradas al nieto de Robert De Niro

El medio TMZ resaltó que según documentos policiales, se encontraron conversaciones de WhatsApp de Marks en el teléfono de Leandro de Niro, advirtiéndole sobre el gran riesgo del consumo de esas drogas. "¿Realmente las necesitas? No quiero matarte, no me gusta vendértelas", escribió. Esto sería una prueba fidedigna de que finalmente le vendió tres pastillas de oxicodona y dos pastillas de alprazolam por un total de 105 dólares antes de enviarle otro mensaje que decía: "No te pases con esto".

Sofia Haley Marks.

Al tomar una de estas pastillas de oxicodona con fentanilo, falleció. Por otra parte, la policía descubrió que horas antes que muriera el nieto de Robert De Niro, Sofia Haley Marks se acercó en su auto a la residencia del infortunado alrededor de las 9 de la noche del 1 de julio y le envió un mensaje a la 1:50 am para preguntar si estaba bien, pero el joven nunca respondió.

