Mundial de Qatar 2022: Así viven los famosos el triunfo de Argentina

Argentina se llevó la Copa del Mundo. El país liderado por Lionel Messi venció a Francia en penales y obtuvo el triunfo.

Fue un partido frenético de principio a fin, pero el equipo de Scaloni se puso al frente 2-0 con goles de Messi y una sublime definición de Di María.

Si bien tuvimos goles del equipo francés, en el tiempo suplementario, el capitán de la Albiceleste anotó de nuevo, pero el emblema de Francia mandó la final a los penales.

En la tanda, Dibu Martínez fue el héroe.

Tras la victoria, los famosos -argentinos y extranjeros- comenzaron a expresarse a través de las redes sociales. Algunos desde Qatar y otros en nuestro país, con el mismo sentimiento: felicidad.

Las palabras de los famosos

"El día de mañana voy a poder decir “yo estuve en Qatar cuando Argentina salió campeón” y créanme que esto lo pensé incluso antes de aterrizar acá. Histórico lo que acabo de vivir, no puedo creerlo. La felicidad es inmensa. Que agradecida y bendecida me siento de haber podido formar parte de algo así y de estar compartiéndolo con gente que quiero y admiro tanto", escribió Flor Jazmín Peña en sus redes junto a un álbum de fotos en la cancha de Qatar.

Nico Riera, también desde Doha, celebró: "Somos Campeones 2022". Y, con una foto de Lionel Messi levantando la copa, Fede Bal, aseguró: "El mejor de todos los tiempos. GRACIAS MESSI, GRACIAS SELECCIÓN, FUIMOS FELICES. SOMOS CAMPEONES".

Thalía compartió varias imágenes, una de ellas junto a Diego Maradona. En su posteo escribió: "¡Que felicidad totaaal! Cuanto amor le tengo a mi amada Argentina desde toda una vida, y hoy nos encontramos celebrando otro triunfo! Fiesta general! Fiesta de unión y de amor!"

Bizarrap, señaló: "SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO. QUE ORGULLO SER ARGENTINO LRPMQMP, VAMOS CARAJO. EL MEJOR DIA DE MI VIDA. GRACIAS DIOS", desde la cancha de Qatar.

Por la noche, seguían sumándose a los festejos los famosos a través de las redes sociales.

Noelia Marzol escribió: "Tremendo! Qué nervios y proporcionalmente qué felicidad!!! Histórico! Volveré a ver este partido pero sabiendo el final! Pa disfrutar de principio a fin!"

Pollo Álvarez, desde Qatar mencionó parte de la gran canción del Mundial: "NO TE LO PUEDO EXPLICAR, PORQUE NO VAS A ENTENDER…"

Y, Mery Del Cerro señaló: "Que locura increíble , no lo puedo creer !!!!!! Campeones del Mundo después de tantos Años, alegría inmensa haberlo vivido con mis hijas y que sientan lo que se vivió hoy con las bases del Amor, la Educación, la Familia, el Equipo , el Esfuerzo , La Humildad y tanto más , emoción hasta las lágrimas de ver a mi país con una felicidad debordante que nos la dieron ustedes dando todo por la Argentina , Esto no me lo olvido Nunca Más, gracias !!"